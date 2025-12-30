Гуськова ответила мужу Виктору Логинову, назвавшему ее «психически нездоровой»

«В принципе, я не удивлена комментарию супруга. Что еще остается кроме того, как продолжать оскорблять меня и мою семью или угрожать? Мне жаль. Для меня это не новость, так как я уже знаю истории о том, что психически нездоровыми были все женщины, которые когда-либо были с ним в отношениях. Я понимаю, что все мы проживаем эту жизнь впервые и порой ошибаемся или поступаем порой некрасиво по отношению к другим, к себе, но у нас, у каждого, есть то, чего не отнять — есть выбор. Выбор, либо меняться по-настоящему, а не делать вид, бороться со своими зависимостями, либо нет и жить так же, при этом обвиняя и оскорбляя всех людей вокруг в своих поступках, в том, что в жизни у тебя все не так», — заявила Мария Гуськова.