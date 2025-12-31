Ричмонд
Равшана Куркова показала подросших детей в новогодней фотосессии

Актриса снялась с сыном Гаспаром и дочерью Самирой

Равшана Куркова накануне Нового года устроила семейную фотосессию. 45-летняя актриса снялась со своими детьми — пятилетним сыном Гаспаром и двухлетней дочерью Самирой.

Равшана Куркова с дочерью, фото: соцсети
Равшана Куркова с дочерью, фото: соцсети

Звезда сериала «А у нас во дворе…» примерила стильный нежно-розовый джемпер и длинную белую юбку. Она распустила волосы и сделала нежный макияж. Самира позировала в нескольких нарядах: она надела белоснежное пышное платье с короткими рукавами и платье кремового оттенка с длинными рукавами и рюшами.

Равшана Куркова с детьми, фото: соцсети
Равшана Куркова с детьми, фото: соцсети

«С наступающим! Желаем вам в новом году крепкого здоровья и много поводов для радости и вдохновения! Пусть желания исполняются, а внутри и вокруг будет больше любви и счастья», — написала актриса.

Поклонники в ответ тоже поздравили ее с грядущими праздниками и отметили, что у нее очень красивые и милые дети.

Дети Равшаны Курковой, фото: соцсети
Дети Равшаны Курковой, фото: соцсети

«Какие потрясающие красивые детки у вас! Желаю вам много-много любви!», «Ну какие кнопочки у вас, Равшана! Пусть будут счастливы», «Какое очарование», «Дети — чудо! Равшана, с наступающим», «Здоровья вам и вашим деткам, будьте счастливы в новом году», «Невероятно красивые кадры! Сказочные! Живые», «Ангелочки».

Напомним, Равшана Куркова родила сына Гаспара в 2020 году. Отцом малыша является бизнесмен Сергей Амарян. В марте 2023-го актриса сообщила, что у нее родилась дочь Самира. Однако имя отца второго ребенка она не называет.

Ранее Равшана Куркова показала пятилетнего сына на утреннике. 