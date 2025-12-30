Ричмонд
Бывшая жена Бена Аффлека показала внешность на неудачных кадрах

Американская актриса Дженнифер Гарнер показала внешность на неудачных кадрах
Дженнифер Гарнер / фото: соцсети
Дженнифер Гарнер / фото: соцсети

Американская актриса Дженнифер Гарнер показала внешность на неудачных кадрах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

В начале размещенного ролика 53-летняя бывшая жена актера Бена Аффлека позировала с укладкой и макияжем в облегающем черном платье с декольте. Затем она продемонстрировала фото и видео, где предстала без косметики и фильтров. Звезду запечатлели в сером спортивном костюме и с торчащими волосами, с закрытыми глазами и в соломенной шляпе, а также спящей на диване с раскинутыми ногами.

«Чувствовала себя красивой, пока не открыла фотогалерею своей подруги», — указала в подписи Гарнер.

Видео набрало 20,2 миллиона просмотров. Поклонники поддержали артистку, отметив, что она прекрасно выглядит. «Реальный человек! Нам это нужно в соцсетях!», «Подлинность, пожалуй, самое прекрасное, что есть на свете. Среди знаменитостей крайне редко встречается подобное», «Ты — совершенство», «Буквально богиня», «Мы видим только красоту!», «Прекрасный человек как внутри, так и снаружи», — заявили фанаты.

Ранее Бен Аффлек провел День благодарения с бывшей женой и матерью.