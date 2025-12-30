Бывшая жена Бена Аффлека показала внешность на неудачных кадрах

В начале размещенного ролика 53-летняя бывшая жена актера Бена Аффлека позировала с укладкой и макияжем в облегающем черном платье с декольте. Затем она продемонстрировала фото и видео, где предстала без косметики и фильтров. Звезду запечатлели в сером спортивном костюме и с торчащими волосами, с закрытыми глазами и в соломенной шляпе, а также спящей на диване с раскинутыми ногами.