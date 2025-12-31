Юлия Снигирь в личном блоге опубликовала редкие домашние кадры со своим мужем Евгением Цыгановым. 42-летняя актриса показала, как они готовятся к Новому году.
«Новый год как предчувствие. Вера, надежда и любовь», — подписала кадры актриса.
Звезда сериала «Золотое дно» нарядилась в красную футболку, черную пышную юбку и бархатные туфли с бантами. Она распустила волосы и подвела глаза. Цыганов был одет в черные брюки и свитшот.
Снигирь позировала около деревянного пианино, на стуле возле серванта с посудой. Также она запечатлела свое отражение в зеркале и праздничный стол с мандаринами.
«Как мне нравится эта пара. Красивые», «Какая же вы красивая», «Вы моя любимая актриса, а ваш муж мой любимый актер», «Самая красивая брюнетка российского кинематографа», «У вас очень красиво дома», «Вы лучшие», — писали поклонники.
Напомним, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вместе уже более десяти лет. В 2016-м у пары родился сын Федор, а спустя три года они официально стали мужем и женой.
Снигирь многие критиковали из-за того, что ради нее Цыганов ушел от Ирины Леоновой, от которой у него семеро детей. Актриса говорила, что спустя столько лет многие хейтеры все еще не унимаются и продолжают ей писать негативные сообщения.
«Человеку, который занят своей жизнью, который чем-то занимается или что-то хорошо делает, некогда все это писать. У него нет на это времени. Из чего я делаю вывод, что людям, которые активно так что-то пишут, — ну им просто нечем заняться», — рассказала она в подкасте «Разберемся».
Снигирь отметила, что порой читает комментарии недоброжелателей. Она не скрывает, что ей неприятны подобные высказывания. Однако артистка старается не принимать все близко к сердцу.
