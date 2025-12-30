Звезда фильма «Один дома» Калкин запретил фанатам подходить к нему

Звезда одного из самых популярных рождественских фильмов «Один дома» Маколей Калкин разработал для своих фанатов правила, в которых обозначены случаи, когда к нему подходить нельзя, материал из New York Post перевел aif.ru.
«Не подходи ко мне, когда я за обеденным столом. Мне это не нравится. Не подходите ко мне, когда я с детьми», — просит Калкин.
Также он добавил, что определенно нельзя идти за ним, когда он следует в туалет.
Актер призвал вообще не подходить к нему, когда он проводит время со своей семьей. В этом случае «лучше держаться подальше», отметил Калкин.
Автор материала подчеркивает, что у звезды рождественской комедии с актрисой Брендой Сонг двое маленьких детей — 3-летний Карсон и 4-летняя Дакота.
Артист отметил, что начал устанавливать эти границы, осознав, что в конечном итоге сам контролирует свое взаимодействие с фанатами вне публичных мероприятий.
