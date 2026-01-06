Эдди Редмэйн играет 23-летнего выпускника режиссерского факультета Колина Кларка, который мечтает работать со знаменитым Лоуренсом Оливье (Брана). Кларк получает искомую должность и становится помощником американской суперзвезды Мэрилин Монро (Уильямс), которая прибывает в Англию для съемок в фильме «Принц и танцовщица». Начинающему актеры удалось тонко передать переживания молодого ассистента режиссера, который не может не влюбиться в самую желанную женщину планеты, но в первую очередь обязан думать о деле.