Кавалер ордена Британской империи, выдающийся актер Эдди Редмэйн к своим 43 годам уже стал обладателем премий «Оскар», «Золотой глобус», «Тони», BAFTA и многих других. Как и многие его соотечественники, сделавшие блестящую карьеру в кино, Редмэйн начинал с театральных подмостков, что обеспечило ему особый стиль актерской игры.
На экране Эдди Редмэйн дебютировал в телевизионных сериалах еще в 1998 году. Его первым полнометражным фильмом стал австралийский психологический триллер «Читая мысли» 2005 года. Но настоящую славу актеру принесли более поздние работы.
«7 дней и ночей с Мэрилин»
Биографическая драма Саймона Кертиса «7 дней и ночей с Мэрилин» стала значительным шагом в карьере Редмэйна. Картина была тепло принята критиками и собрала свыше 35 миллионов долларов в прокате. Правда, большую часть наград за картину получили исполнительница главной роли Мишель Уильямс и блиставший на втором плане Кеннет Брана.
Эдди Редмэйн играет 23-летнего выпускника режиссерского факультета Колина Кларка, который мечтает работать со знаменитым Лоуренсом Оливье (Брана). Кларк получает искомую должность и становится помощником американской суперзвезды Мэрилин Монро (Уильямс), которая прибывает в Англию для съемок в фильме «Принц и танцовщица». Начинающему актеры удалось тонко передать переживания молодого ассистента режиссера, который не может не влюбиться в самую желанную женщину планеты, но в первую очередь обязан думать о деле.
«Отверженные»
Следующим крупным успехом для Редмэйна стал мюзикл «Отверженные», поставленный в 2012 году Томом Хупером. В этой постановке по одноименному роману Виктора Гюго ему посчастливилось играть с такими именитыми актерами как Хью Джекман, Рассел Кроу, Саша Барон Коэн.
Тут Редмэйну пригодились его театральные навыки. Он играет студента-революционера Мариуса Понмерси, сподвижника Жана Вальжана (Джекман) и возлюбленного Козетты (Аманда Сайфред), о которой заботится Вальжан. В этой роли актеру пришлось неоднократно исполнять песенные номера, с чем он с успехом справился.
Фильм имел огромный успех, собрав в прокате без малого полмиллиарда долларов. «Отверженные» взяли три «Оскара» и еще полсотни различных наград, а игра Эдди Редмэйна получила положительные оценки критиков.
«Вселенная Стивена Хокинга»
Настоящий прорыв в карьере актера произошел в 2014 году, когда на экраны вышла биографическая драма Джеймса Марша «Вселенная Стивена Хокинга». Редмэйн воплотил на экране всемирно известного ученого, физика-теоретика Стивена Хокинга, который только начинает научную карьеру и строительство семьи, когда сталкивается со своим страшным диагнозом.
Глубокое погружение Редмэйна в роль известного физика не прошло незамеченным. За эту работу актер получил первый «Оскар», премию BAFTA, «Золотой глобус» и ряд других престижных кинонаград.
«Фантастические твари и где они обитают»
В 2015 году Эдди Редмэйн получил роль в приключенческом фэнтези «Фантастические твари и где они обитают» — спин-оффе серии фильмов о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг. Он сыграл по-английски неловкого и слегка чопорного британского мага-зоолога Ньюта Саламандера, по вине которого в Нью-Йорке на волю вырвались несколько магических зверей.
«Фантастические твари» были с восторгом встречены зрителями и собрали в прокате 814 миллионов при затратах в 315 (включая продвижение). Правда, с наградами картине повезло меньше. Фильм номинировался на две премии «Оскар» в категориях «Лучшие декорации» и «Лучшие костюмы», но выиграл только во второй.
За свою работу Редмэйн получил лишь британскую премию «Империя» как лучшему актеру. Но важнее наград стали два продолжения «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», в которых он повторил роль Саламандера в 2018 и 2022 годах.