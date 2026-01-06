Ричмонд
Тернистый путь к «Оскару»: 4 фильма, изменившие карьеру Эдди Редмэйна

Незаурядный британский актер Эдди Редмэйн отмечает свое 43-летие. Ко дню рождения известного артиста подготовили список фильмов, сделавших его звездой
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Фантастические твари и где они обитают
Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»

Кавалер ордена Британской империи, выдающийся актер Эдди Редмэйн к своим 43 годам уже стал обладателем премий «Оскар», «Золотой глобус», «Тони», BAFTA и многих других. Как и многие его соотечественники, сделавшие блестящую карьеру в кино, Редмэйн начинал с театральных подмостков, что обеспечило ему особый стиль актерской игры.

На экране Эдди Редмэйн дебютировал в телевизионных сериалах еще в 1998 году. Его первым полнометражным фильмом стал австралийский психологический триллер «Читая мысли» 2005 года. Но настоящую славу актеру принесли более поздние работы.

«7 дней и ночей с Мэрилин»

Кадр из фильма 7 дней и ночей с Мэрилин
Кадр из фильма «7 дней и ночей с Мэрилин»

Биографическая драма Саймона Кертиса «7 дней и ночей с Мэрилин» стала значительным шагом в карьере Редмэйна. Картина была тепло принята критиками и собрала свыше 35 миллионов долларов в прокате. Правда, большую часть наград за картину получили исполнительница главной роли Мишель Уильямс и блиставший на втором плане Кеннет Брана.

Эдди Редмэйн играет 23-летнего выпускника режиссерского факультета Колина Кларка, который мечтает работать со знаменитым Лоуренсом Оливье (Брана). Кларк получает искомую должность и становится помощником американской суперзвезды Мэрилин Монро (Уильямс), которая прибывает в Англию для съемок в фильме «Принц и танцовщица». Начинающему актеры удалось тонко передать переживания молодого ассистента режиссера, который не может не влюбиться в самую желанную женщину планеты, но в первую очередь обязан думать о деле.

«Отверженные»

Кадр из фильма Отверженные
Кадр из фильма «Отверженные»

Следующим крупным успехом для Редмэйна стал мюзикл «Отверженные», поставленный в 2012 году Томом Хупером. В этой постановке по одноименному роману Виктора Гюго ему посчастливилось играть с такими именитыми актерами как Хью Джекман, Рассел Кроу, Саша Барон Коэн. 

Тут Редмэйну пригодились его театральные навыки. Он играет студента-революционера Мариуса Понмерси, сподвижника Жана Вальжана (Джекман) и возлюбленного Козетты (Аманда Сайфред), о которой заботится Вальжан. В этой роли актеру пришлось неоднократно исполнять песенные номера, с чем он с успехом справился.

Фильм имел огромный успех, собрав в прокате без малого полмиллиарда долларов. «Отверженные» взяли три «Оскара» и еще полсотни различных наград, а игра Эдди Редмэйна получила положительные оценки критиков.

«Вселенная Стивена Хокинга»

Кадр из фильма Вселенная Стивена Хокинга
Кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга»

Настоящий прорыв в карьере актера произошел в 2014 году, когда на экраны вышла биографическая драма Джеймса Марша «Вселенная Стивена Хокинга». Редмэйн воплотил на экране всемирно известного ученого, физика-теоретика Стивена Хокинга, который только начинает научную карьеру и строительство семьи, когда сталкивается со своим страшным диагнозом.

Глубокое погружение Редмэйна в роль известного физика не прошло незамеченным. За эту работу актер получил первый «Оскар», премию BAFTA, «Золотой глобус» и ряд других престижных кинонаград.

«Фантастические твари и где они обитают»

Кадр из фильма Фантастические твари и где они обитают
Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»Источник: Legion-Media.ru

В 2015 году Эдди Редмэйн получил роль в приключенческом фэнтези «Фантастические твари и где они обитают» — спин-оффе серии фильмов о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг. Он сыграл по-английски неловкого и слегка чопорного британского мага-зоолога Ньюта Саламандера, по вине которого в Нью-Йорке на волю вырвались несколько магических зверей.

«Фантастические твари» были с восторгом встречены зрителями и собрали в прокате 814 миллионов при затратах в 315 (включая продвижение). Правда, с наградами картине повезло меньше. Фильм номинировался на две премии «Оскар» в категориях «Лучшие декорации» и «Лучшие костюмы», но выиграл только во второй. 

За свою работу Редмэйн получил лишь британскую премию «Империя» как лучшему актеру. Но важнее наград стали два продолжения «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», в которых он повторил роль Саламандера в 2018 и 2022 годах.