Марк Богатырев улетел из России после развода с Арнтгольц

Брак артистов был официально расторгнут 11 декабря. По данным СМИ, инициатором стал Богатырев, он подал заявление в мировой суд. За день до того, как информация о расставании пары попала в прессу, артист разместил в личном блоге загадочный пост, в котором написал, что «только время расставит все по своим местам», сопроводив его образным текстом о переменах и неизбежном будущем.