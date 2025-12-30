Ричмонд
Марк Богатырев улетел из России после развода с Арнтгольц

Актер Марк Богатырев признался, что улетел из России после развода
Марк Богатырев на премьере сериала «Аутсорс», фото: пресс-служба
Марк Богатырев на премьере сериала «Аутсорс», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев улетел из России после развода с Татьяной Арнтгольц. Он признался подписчикам, что находится в Таиланде. Актер поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадром, как переправлялся на пароме до острова Самуи. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Брак артистов был официально расторгнут 11 декабря. По данным СМИ, инициатором стал Богатырев, он подал заявление в мировой суд. За день до того, как информация о расставании пары попала в прессу, артист разместил в личном блоге загадочный пост, в котором написал, что «только время расставит все по своим местам», сопроводив его образным текстом о переменах и неизбежном будущем.

Ранее Марк Богатырев раскрыл шокирующую причину развода с Татьяной Арнтгольц.