Бывшая жена Мерзликина снялась в купальнике в Италии

Бывшая жена звезды «Бумера» Андрея Мерзликина улетела из России. Пиар-менеджер Анна Мерзликина рассказала подписчикам, что отдыхает с сестрой в Италии. Она снялась в монокини трендового цвета в термальном источнике у озера Гарда и опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Вода +37°, воздух +7°. Без суеты в Новый год», — отметила бизнесвумен.
Пиар-менеджер родила четверых детей от артиста. У них двое сыновей и две дочери: 19-летний Федор, 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и 9-летний Макар.
15 июня 2025 года стало известно, что звезда «Бумера» подал иск о расторжении брака. Тогда же начали появляться слухи о неверности актера. Ему приписали роман с несколькими коллегами, с которыми он снимался в последнее время. Однако позже Анна Мерзликина опровергла эти домыслы, назвав экс-супруга честным и порядочным мужчиной. В День семьи, любви и верности бывшая пара получила официальные документы о разводе после 19 лет брака.
