Дочь звезды «Счастливы вместе» отреагировала на обвинения его жены в абьюзе

Женщина публично заявила, что требует развода с Виктором Логиновым. По ее словам, в этих отношениях она страдала и морально, и физически. Актриса поделилась, что на фоне стресса похудела до 38 кг, и сейчас требует, чтобы супруг подписал заявление о разводе.