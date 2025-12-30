Составлен топ самых кассовых фильмов в российском прокате за 2025 год

Всего за год девять картин преодолели в прокате рубеж в 1 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году таких фильмов было семь, а в 2023-м — только четыре. Ещё одной иностранной лентой, попавшей в отечественный топ-10, стал «Дракула» режиссера Люка Бессона.