Составлен топ самых кассовых фильмов в российском прокате за 2025 год

Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» стал лидером российского кинопроката 2025 года. Такие данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино на 29 декабря, сообщает Life.ru.
При производственном бюджете в 978 млн рублей, из которых 630 млн составила безвозвратная поддержка Фонда кино, картина заработала в прокате 3,3 млрд рублей.
Второе место занял приквел «Последний богатырь» — «Финист. Первый богатырь», собравший 2,7 млрд рублей при бюджете в 1,2 млрд. Третьей в рейтинге и первой с 2021 года зарубежной лентой в топ-3 стала картина «Иллюзия обмана 3» с российскими сборами в 1,8 млрд рублей.
Всего за год девять картин преодолели в прокате рубеж в 1 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году таких фильмов было семь, а в 2023-м — только четыре. Ещё одной иностранной лентой, попавшей в отечественный топ-10, стал «Дракула» режиссера Люка Бессона.