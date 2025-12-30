Ричмонд
Звезда «50 оттенков серого» спровоцировала слухи о романе с молодым рэпером

Актрису Дакоту Джонсон засняли за ужином с предполагаемым возлюбленным Пиллсбери
Дакота Джонсон / Фото: соцсети
Дакота Джонсон / Фото: соцсети

Звезда «50 оттенков серого», голливудская актриса Дакота Джонсон спровоцировала слухи о романе с молодым рэпером Такером Пиллсбери. Об этом сообщает издание TMZ.

Папарацци засняли 36-летнюю знаменитость и 28-летнего артиста во время ужина при свечах в компании друзей. По информации журналистов, актриса прижималась к исполнителю во время беседы с товарищами. При этом сами знаменитости пока никак не комментировали слухи о романе.

4 июня издание People сообщило, что звезда и певец Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. Тогда источник рассказал, что в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.

Ранее Дакота Джонсон вышла на публику в платье с глубоким декольте.