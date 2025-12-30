Показы фильмов «Бриллиантовой бабочки» посетили почти 16 тыс. зрителей

По данным организаторов, наибольшее число зрителей собрали показы в Москве — 2 293 человека. В Казани фильмы посмотрели около 1,5 тыс. зрителей, в Петрозаводске — 1 360, в Новосибирске — 1 359. Высокий интерес также был зафиксирован во Владивостоке (1 187) и Луганске, где сеансы проходили при полном зале, а общее число гостей составило 1 215. Поддержку проекту оказали и другие регионы: в Самаре показы посетили 993 зрителя, в Кургане — 941, в Пензе — 683, в Саратове — 693. Более 500 человек пришли на сеансы в Красноярске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.