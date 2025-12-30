Показы фильмов «Бриллиантовой бабочки» посетили почти 16 тыс. зрителей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Почти 16 тыс. человек посетили бесплатные показы фильмов — участников I Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которые прошли с конца ноября по конец декабря в российских регионах, а также в Белоруссии и Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.
«С 28 ноября по 25 декабря 2025 года Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры РФ организовал серию показов фильмов- участников I Открытой Евразийской кинопремии “Бриллиантовая бабочка”. Открытые показы собрали значительную аудиторию, объединив почти 16 тыс. зрителей», — говорится в сообщении.
По данным организаторов, наибольшее число зрителей собрали показы в Москве — 2 293 человека. В Казани фильмы посмотрели около 1,5 тыс. зрителей, в Петрозаводске — 1 360, в Новосибирске — 1 359. Высокий интерес также был зафиксирован во Владивостоке (1 187) и Луганске, где сеансы проходили при полном зале, а общее число гостей составило 1 215. Поддержку проекту оказали и другие регионы: в Самаре показы посетили 993 зрителя, в Кургане — 941, в Пензе — 683, в Саратове — 693. Более 500 человек пришли на сеансы в Красноярске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Международные показы состоялись в Минске и Нью-Дели. В столице Белоруссии проект привлек более 800 зрителей; наибольший интерес вызвали фильмы «Черный замок» и «Двое в одной жизни, не считая собаки». В Нью-Дели около 1 200 человек познакомились с пятью картинами — участниками премии. В городах международных показов прошли профессиональные дискуссии, посвященные перспективам совместного кинопроизводства и продвижению национального кино за рубежом.
Как отметила генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина, премия «Бриллиантовая бабочка» была создана для укрепления культурного пространства и поддержки кинематографа, обращенного к традиционным ценностям и национальной идентичности. «Показы кинокартин, принявших участие в первой кинопремии, с успехом прошедшие по всей России, в Беларуси и Индии, — лучшее подтверждение того, что страны-участницы Евразийской академии кинематографических искусств снимают настоящее кино с жизненно важными смыслами, которое интересно людям», — привели в пресс-службе ее слова.
О проекте
Проект реализовывал Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры РФ. Кинопрограмма была представлена в 15 городах России — от Москвы до Владивостока, а также в Белоруссии и Индии. В программу показов вошли номинанты и лауреаты «Бриллиантовой бабочки» из России, Белоруссии, Китая, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Венесуэлы, ЮАР, Сербии и Турции. Все сеансы проходили бесплатно. Фильмы демонстрировались на языке оригинала с русскими субтитрами.