Двадцать лет назад состоялась премьера фильма «Счастливое число Слевина». Большого успеха картина не получила, но с годами вышла в образцы криминального кино со сложным сюжетом и собрала солидную фан-базу. Что еще важнее, фильм не потерял актуальности — его по-прежнему пересматривают, цитируют и рекомендуют. История о парне не в том месте и не в то время оказалась гораздо сложнее и долговечнее, чем казалось на первый взгляд. Предлагаем заглянуть за кулисы ее производства.