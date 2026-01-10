Ричмонд
20 лет «Счастливому числу Слевина»: как создавалась образцовая криминальная лента

В 2006-м на экраны вышел стильный триллер, который не собрал кассу, но со временем стал любимым у многих зрителей. Рассказываем о его создании
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Счастливое число Слевина
Кадр из фильма «Счастливое число Слевина»

Двадцать лет назад состоялась премьера фильма «Счастливое число Слевина». Большого успеха картина не получила, но с годами вышла в образцы криминального кино со сложным сюжетом и собрала солидную фан-базу. Что еще важнее, фильм не потерял актуальности — его по-прежнему пересматривают, цитируют и рекомендуют. История о парне не в том месте и не в то время оказалась гораздо сложнее и долговечнее, чем казалось на первый взгляд. Предлагаем заглянуть за кулисы ее производства.

Оригинальный сценарий писался девять лет

Джейсон Смилович начал работу над историей еще в 1997-м. Изначально это был простой рассказ о человеке, которому катастрофически не везет. Однако за долгие годы переписывания сюжет оброс мясом и обернулся триллером с элементами неонуара и черной комедии, а главное — с двойным дном.

Чтобы довести сценарий до совершенства, Смиловичу понадобилось почти десять лет. Когда драфт наконец попал к продюсерам, те сразу оценили его потенциал — это был оригинальный текст с умными поворотами, острыми диалогами и запоминающимися персонажами.

Соседство с Хартнеттом вдохновило на важнейшую деталь

Джош Хартнетт в фильме Счастливое число Слевина
Джош Хартнетт в фильме «Счастливое число Слевина»

Во время работы над финальной версией Смилович жил в Нью-Йорке и делил квартиру с актером Джошем Хартнеттом. Именно это привело к появлению одной из самых запоминающихся фишек — главный герой Слевин проводит значительную часть экранного времени в одном полотенце.

Автор столь часто лицезрел Хартнетта дома в таком виде, что решил использовать это для своего персонажа. По замыслу, полотенце подчеркивало, что герой не готов к той передряге, в которой оказался.

С полотенцем связан еще один занятный факт: в эпизоде, где героиня Люси Лью видит персонажа Хартнетта голым, тот должен был надеть белье. Однако он этого не сделал, чтобы добиться искренней реакции от своей партнерши. Именно этот дубль вошел в итоговую версию.

Визуальный стиль

Стильный Брюс Уиллис в фильме Счастливое число Слевина
Брюс Уиллис в фильме «Счастливое число Слевина»

Во многом режиссер Пол МакГиган получил проект благодаря своей предыдущей работе — жесткой британской драме «Гангстер №1». Продюсеры искали постановщика, способного сочетать стиль с жестокостью, и Макгиган подходил для этого идеально.

Режиссер и сценарист стали настоящими соавторами. Вместе они создали уникальную атмосферу, где каждый кадр продуман до мелочей. Постановщик сознательно использовал ретро-стилистику 1970-х — характерные обои, мебель, цветовую гамму. Такой визуальный ряд подчеркивал, что герои застряли в прошлом, в событиях 1979-го, которые определили все последующие действия.

Звездный каст

Проект привлек внимание голливудских звезд еще на этапе пре-продакшена. Брюс Уиллис сам предложил свою кандидатуру на роль загадочного киллера по прозвищу Мистер Гудкэт после того, как прочитал сценарий. Кроме того, ему очень понравилась предыдущая работа МакГигана — «Гангстер №1».

Звездные актеры Морган Фриман и Бен Кингсли в фильме Счастливое число Слевина
Морган Фриман и Бен Кингсли в фильме «Счастливое число Слевина»

Морган Фриман и Бен Кингсли присоединились к проекту уже во время подготовки съемок в Монреале. Оба получили роли криминальных боссов — антагонистов, чье противостояние длится десятилетиями. На роль Слевина утвердили Джоша Хартнетта, который в тот момент находился на пике популярности после «Черного ястреба» и «Перл-Харбора». Завоевавшей популярность в «Ангелах Чарли», Люси Лью досталась роль Линдси — соседки Слевина, чье любопытство запускает цепь событий.

Монреаль вместо Нью-Йорка

Хотя действие ленты происходит в Нью-Йорке, там снимали лишь несколько сцен. Большая часть пришлась на Монреаль. Во-первых, снимать в Канаде сильно дешевле. Во-вторых, там гораздо меньше ограничений на создание нужной атмосферы. 

Съемки проходили зимой, в сильный холод. Это тоже способствовало передаче нужного настроения. Операторы использовали резкие углы, контрастное освещение и яркие цветовые акценты, чтобы каждая локация соответствовала замыслу МакГигана и продюсеров.

Отсылка в названии

Кадр из фильма под названием Счастливое число Слевина
Кадр из фильма «Счастливое число Слевина»

Оригинальное название Lucky Number Slevin напрямую связано с завязкой сюжета. Слевин — имя лошади, на которую ставили персонажи в прошлом. Именно это пари запустило цепь трагических событий.

Интересно, что в Австралии фильм выходил под названием The Wrong Man — «Не тот человек». Но это слишком прямолинейно передает центральную интригу картины, где путаница личностей играет ключевую роль. Так что The Wrong Man не пошло в народ. 

Диалоги

Все, кто смотрел «Счастливое число Слевина», в первую очередь вспоминают диалоги. Поклонники Тарантино, Аарона Соркина и других мастеров слова оценили навыки Смиловича. В каждую реплику он вложил философию персонажа, иронию и скрытые смыслы.

Диалог в фильме Счастливое число Слевина
Кадр из фильма «Счастливое число Слевина»

Особняком стоит монолог Брюса Уиллиса о Канзас-Сити Шаффл — аферистской схеме, которая и легла в основу всего сюжета. Эта сцена стала самой цитируемой в фильме.

Многослойная структура

Фильм построен как сложная головоломка, где зритель получает информацию дозированно. Если вы будете смотреть ленту впервые, приготовьтесь, что с вашими ожиданиями хорошенько порезвятся. Вы будете получать ложные зацепки, а ключевые факты останутся скрыты до финала.

Именно поэтому у «Счастливого числа Слевина» столько поклонников по всему миру, которые с разной периодичностью пересматривают этот криминальный триллер. При каждом новом просмотре зритель замечает детали, которые были скрыты на первый взгляд, и смотрит на всю конструкцию по-новому.