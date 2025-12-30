Numbers: «Зверополис 2» стал одним из самых кассовых мультфильмов года

Анимационный фильм «Зверополис 2» — продолжение приключений крольчихи-полицейского Джуди Хопс и лиса Ника Уайлда. По информации онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», премьера ленты состоялась 13 ноября 2025 года в США. В новой части напарникам предстоит раскрыть дело о загадочной рептилии, перевернувшей жизнь звериного мегаполиса с ног на голову. Роли сыграли Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан.