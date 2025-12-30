Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Numbers: «Зверополис 2» стал одним из самых кассовых мультфильмов года

Сборы составили $1,4 млрд по всему миру
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Анимационный фильм «Зверополис 2» (Zootopia 2, 2025) собрал $1,4 млрд по всему миру, что сделало его одной из самых кассовых кинокартин за 2025 год.

Согласно данным американского портала The Numbers, первое место в рейтинге занял китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» (Ne zha zhi mo tong nao hai, 2025) — лента о фантастических приключениях мальчика-демона. Картине удалось собрать более $2 млрд в мировом прокате.

Анимационный фильм «Зверополис 2» — продолжение приключений крольчихи-полицейского Джуди Хопс и лиса Ника Уайлда. По информации онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», премьера ленты состоялась 13 ноября 2025 года в США. В новой части напарникам предстоит раскрыть дело о загадочной рептилии, перевернувшей жизнь звериного мегаполиса с ног на голову. Роли сыграли Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан.