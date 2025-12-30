Актриса Кожевникова улетела с семьей из России: «Просто психанула»

Актриса Мария Кожевникова улетела с семьей из России. Звезда «Универа» рассказала об этом подписчикам в соцсети.
Артистка призналась, что в Москве она с детьми по очереди болела на протяжении двух месяцев и устала от этого «марафона», поэтому решила провести новогодние праздники в тепле. Знаменитость находится с мужем и детьми в Дубае.
«Это мы такие уставшие, но счастливые, так как решили сбежать от всех вирусов, температур, лекарств. Вот просто психанула, написала вчера в туристическое агентство, и сегодня мы уже согревались под солнцем. Честно, я даже не знаю, что побросала в чемоданы, но мне так нужна была эта перезагрузка. Счастье», — поделилась она.
Первенцу знаменитости Ивану 11 лет, сыну Максиму 10 лет, Василию 8 лет и Александру 2 года. Она родила детей от бизнесмена Евгения Васильева. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.
