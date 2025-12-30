Актриса Кожевникова улетела с семьей из России: «Просто психанула»

Первенцу знаменитости Ивану 11 лет, сыну Максиму 10 лет, Василию 8 лет и Александру 2 года. Она родила детей от бизнесмена Евгения Васильева. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.