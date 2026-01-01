Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

От Японии до Бразилии: новогодние фильмы из разных стран мира

Новый год — это не только богатый стол и украшенная елка. Это еще и то самое кино по телевизору. Сделали подборку фильмов разных стран, которые принято смотреть во время новогодних и рождественских праздников
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Просто еще одно Рождество
Кадр из фильма «Просто еще одно Рождество»

Фильмы на рождественскую и новогоднюю тематику выходят регулярно. Не все из них становятся классикой, которую раз за разом пересматривают каждый год. В России таким фильмом стал «Ирония судьбы, или С легким паром!». Американцы уже скоро сто лет как смотрят великолепную мелодраму «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капра. Но и в других странах есть киноленты собственного производства, которые принято включать во время праздничного семейного ужина.

«Однажды в Токио»

Кадр из мультфильма Однажды в Токио
Кадр из мультфильма «Однажды в Токио»

Рождество — не типичный для Японии праздник, но глубокое проникновение американской культуры во все слои жизни сделало свое дело. В 2003 году режиссеры Сатоси Кон и  Шого Фуруя поставили рождественское аниме «Однажды в Токио», действие которого разворачивается в сочельник.

Картина основана на классическом американском вестерне 1948 года «3 крестных отца» с Джоном Уэйном, но действие перенесено в современную Японию. Трое бездомных Джин, Хана и юная Миюки находят корзинку с брошенной малышкой, которую они называют Киеко. Вместе с девочкой в люльке обнаруживается ключ от камеры хранения, и троица бездомных решает с помощью этой зацепки найти родителей Киеко и вернуть ей семью.

Трогательная рождественская история на японский манер получила высокие оценки критиков, премию японского фестиваля медиаискусств и даже выдаигплпсь на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Несмотря на маленькую театральную кассу, фильм с успехом вышел на DVD, и прочно занял нишу традиционного праздничного кино.

«С Новым годом»

Кадр из фильма С Новым годом
Кадр из фильма «С Новым годом»

Индийцы, как и японцы, не слишком жалуют рождество. Но это не помешало режиссеру Фаре Кхан снять комедийную мелодраму «С Новым годом», которая отлично вписалась в антураж европейского праздника. Ключевые роли в картине исполнили суперзвезда Болливуда Шах Рукх Кхан и известная актриса Дипика Падукон.

Действие картины разворачивается под Новый год в Дубае. Главный герой — уличный боксер Чарли Манохар Шарма, который хочет отомстить бизнесмену Чарану Гроверу (Джеки Шрофф) за отца. Он решает похитить бриллианты обидчика, лежащие в дубайском сейфе, и для этого собирает команду взломщиков со специфическими проблемами. Но чтобы подобраться к сейфу им необходимо выдать себя за приехавший на конкурс танцевальный коллектив.

Фильм «С Новым годом», как и многие другие работы Шах Рукх Кхана, оказался в высшей степени коммерчески успешным. Несмотря на довольно тривиальный сюжет, картина установила ряд рекордов по продажам и собрала в мировом прокате без малого 65 миллионов долларов.

«Дед Мороз — отморозок»

Кадр из фильма Дед Мороз — отморозок
Кадр из фильма «Дед Мороз — отморозок»

Одним из любимых рождественских фильмов французов является проверенная временем комедия «Дед Мороз — отморозок», снятая в 1982 году режиссером Жан-Мари Пуаре. Фильм основан на одноименной пьесе творческой группы Splendid, актеры которой сыграли главные роли в картине.

События картины начинаются в сочельник, в офисе телефонной «Службы доверия». Волонтеры Пьер (Тьерри Лермитт) и Тереза (Анемон) остаются дежурить в праздничную ночь, но провести ее спокойно им не удается. В офис постоянно приходят другие сотрудники и случайные посетители со своими проблемами. Нелепые, комичные ситуации в духе классической французской комедии следуют одна за другой, и все это щедро присыпано острыми, находящимися на грани пристойного шутками.

«Черное Рождество»

Кадр из фильма Черное Рождество
Кадр из фильма «Черное Рождество»

В 1974 году канадские любители ужасов получили подарок, о котором и не могли мечтать. Режиссер Боб Кларк снял один из первых слэшеров «Черное Рождество», события которого происходят в преддверии рождественских каникул в женском студенческом общежитии.

Во время праздничной вечеринки в дом женского братства проникает неизвестный мужчина, который начинает с чердака звонить в дом по телефону и угрожать девушкам внизу смертью, пересыпая свои угрозы непристойными комментариями. Постепенно он приводит заявленные планы в действие, используя для убийств разнообразный инвентарь.

Главную героиню сыграла Оливия Хасси, на тот момент находившаяся на пике славы после роли Джульетты в легендарном фильме Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта». С точки зрения карьеры канадский фильм ужасов был шагом назад и в сторону, но актриса согласилась на работу после того, как гадалка пообещала ей, что съемки в канадском кино принесут ей большие деньги.

«Просто еще одно Рождество»

Кадр из фильма Просто еще одно Рождество
Кадр из фильма «Просто еще одно Рождество»

Бразильский режиссер Роберто Сантуччи обеспечил соотечественников рождественским фэнтези с мощным нравоучительным посылом. Его комедийная драма «Просто еще одно Рождество» похожа на фильм «День сурка» с Биллом Мюррейем и Энди МакДауэлл, но отличается более жестоким сюжетом.

Главный герой по имени Хорхе (Леандро Хассум) испытывает острую ненависть к Рождеству, которое совпадает с его днем рождения. Однажды, изображая Санту для своих детей, Хорхе лезет на крышу, срывается и ударяется головой. А затем просыпается в сочельник следующего года. Оказывается, что мужчина застрял в одном дне, причем каждый раз он просыпается спустя год после предыдущего пробуждения. И теперь его беспокоит не празднование Рождества, а стремительно утекающая жизнь его и его семьи, в которой он не принимает никакого участия.

После премьеры 3 декабря 2020 года фильм «Просто еще одно Рождество» занял первое место по просмотрам в Бразилии. Только за первый месяц трансляции его посмотрели 26 миллионов человек. И хотя картина во многом копирует клише из американских фильмов на схожую тематику, на родине она приобретает все черты традиционного рождественского кино.