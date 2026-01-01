Фильмы на рождественскую и новогоднюю тематику выходят регулярно. Не все из них становятся классикой, которую раз за разом пересматривают каждый год. В России таким фильмом стал «Ирония судьбы, или С легким паром!». Американцы уже скоро сто лет как смотрят великолепную мелодраму «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капра. Но и в других странах есть киноленты собственного производства, которые принято включать во время праздничного семейного ужина.
«Однажды в Токио»
Рождество — не типичный для Японии праздник, но глубокое проникновение американской культуры во все слои жизни сделало свое дело. В 2003 году режиссеры Сатоси Кон и Шого Фуруя поставили рождественское аниме «Однажды в Токио», действие которого разворачивается в сочельник.
Картина основана на классическом американском вестерне 1948 года «3 крестных отца» с Джоном Уэйном, но действие перенесено в современную Японию. Трое бездомных Джин, Хана и юная Миюки находят корзинку с брошенной малышкой, которую они называют Киеко. Вместе с девочкой в люльке обнаруживается ключ от камеры хранения, и троица бездомных решает с помощью этой зацепки найти родителей Киеко и вернуть ей семью.
Трогательная рождественская история на японский манер получила высокие оценки критиков, премию японского фестиваля медиаискусств и даже выдаигплпсь на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Несмотря на маленькую театральную кассу, фильм с успехом вышел на DVD, и прочно занял нишу традиционного праздничного кино.
«С Новым годом»
Индийцы, как и японцы, не слишком жалуют рождество. Но это не помешало режиссеру Фаре Кхан снять комедийную мелодраму «С Новым годом», которая отлично вписалась в антураж европейского праздника. Ключевые роли в картине исполнили суперзвезда Болливуда Шах Рукх Кхан и известная актриса Дипика Падукон.
Действие картины разворачивается под Новый год в Дубае. Главный герой — уличный боксер Чарли Манохар Шарма, который хочет отомстить бизнесмену Чарану Гроверу (Джеки Шрофф) за отца. Он решает похитить бриллианты обидчика, лежащие в дубайском сейфе, и для этого собирает команду взломщиков со специфическими проблемами. Но чтобы подобраться к сейфу им необходимо выдать себя за приехавший на конкурс танцевальный коллектив.
Фильм «С Новым годом», как и многие другие работы Шах Рукх Кхана, оказался в высшей степени коммерчески успешным. Несмотря на довольно тривиальный сюжет, картина установила ряд рекордов по продажам и собрала в мировом прокате без малого 65 миллионов долларов.
«Дед Мороз — отморозок»
Одним из любимых рождественских фильмов французов является проверенная временем комедия «Дед Мороз — отморозок», снятая в 1982 году режиссером Жан-Мари Пуаре. Фильм основан на одноименной пьесе творческой группы Splendid, актеры которой сыграли главные роли в картине.
События картины начинаются в сочельник, в офисе телефонной «Службы доверия». Волонтеры Пьер (Тьерри Лермитт) и Тереза (Анемон) остаются дежурить в праздничную ночь, но провести ее спокойно им не удается. В офис постоянно приходят другие сотрудники и случайные посетители со своими проблемами. Нелепые, комичные ситуации в духе классической французской комедии следуют одна за другой, и все это щедро присыпано острыми, находящимися на грани пристойного шутками.
«Черное Рождество»
В 1974 году канадские любители ужасов получили подарок, о котором и не могли мечтать. Режиссер Боб Кларк снял один из первых слэшеров «Черное Рождество», события которого происходят в преддверии рождественских каникул в женском студенческом общежитии.
Во время праздничной вечеринки в дом женского братства проникает неизвестный мужчина, который начинает с чердака звонить в дом по телефону и угрожать девушкам внизу смертью, пересыпая свои угрозы непристойными комментариями. Постепенно он приводит заявленные планы в действие, используя для убийств разнообразный инвентарь.
Главную героиню сыграла Оливия Хасси, на тот момент находившаяся на пике славы после роли Джульетты в легендарном фильме Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта». С точки зрения карьеры канадский фильм ужасов был шагом назад и в сторону, но актриса согласилась на работу после того, как гадалка пообещала ей, что съемки в канадском кино принесут ей большие деньги.
«Просто еще одно Рождество»
Бразильский режиссер Роберто Сантуччи обеспечил соотечественников рождественским фэнтези с мощным нравоучительным посылом. Его комедийная драма «Просто еще одно Рождество» похожа на фильм «День сурка» с Биллом Мюррейем и Энди МакДауэлл, но отличается более жестоким сюжетом.
Главный герой по имени Хорхе (Леандро Хассум) испытывает острую ненависть к Рождеству, которое совпадает с его днем рождения. Однажды, изображая Санту для своих детей, Хорхе лезет на крышу, срывается и ударяется головой. А затем просыпается в сочельник следующего года. Оказывается, что мужчина застрял в одном дне, причем каждый раз он просыпается спустя год после предыдущего пробуждения. И теперь его беспокоит не празднование Рождества, а стремительно утекающая жизнь его и его семьи, в которой он не принимает никакого участия.
После премьеры 3 декабря 2020 года фильм «Просто еще одно Рождество» занял первое место по просмотрам в Бразилии. Только за первый месяц трансляции его посмотрели 26 миллионов человек. И хотя картина во многом копирует клише из американских фильмов на схожую тематику, на родине она приобретает все черты традиционного рождественского кино.