Главный герой по имени Хорхе (Леандро Хассум) испытывает острую ненависть к Рождеству, которое совпадает с его днем рождения. Однажды, изображая Санту для своих детей, Хорхе лезет на крышу, срывается и ударяется головой. А затем просыпается в сочельник следующего года. Оказывается, что мужчина застрял в одном дне, причем каждый раз он просыпается спустя год после предыдущего пробуждения. И теперь его беспокоит не празднование Рождества, а стремительно утекающая жизнь его и его семьи, в которой он не принимает никакого участия.