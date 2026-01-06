Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Семья под непривычным углом: зачем смотреть фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джармуша

В российский прокат вышел новый фильм культового Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат», победивший на Венецианском кинофестивале прошлого года. О неуклюжем обаянии Адама Драйвера, а также остроумии автора и его попытках искать неожиданные связи – в нашей рецензии на фильм
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

О чем фильм «Отец, мать, сестра, брат»

Взрослые брат и сестра навещают пожилого отца, живущего где-то в глуши. Тот демонстрирует плачевное финансовое положение и жалуется на поломки в доме, но, кажется, что-то скрывает. Другие взрослые сестры едут в гости к матери-писательнице на ежегодную церемонию чаепития. При том что подобные встречи в этой семье редки и всем трем женщинам есть что рассказать, разговор за столом не клеится. Еще одни взрослые (пускай не настолько, как дети из двух предыдущих новелл) брат и сестра встречаются в Париже после смерти родителей (те вроде как разбились на самолете). Они навещают квартиру, где жили отец и мать, грустят и поддерживают друг друга, как могут.

В этих трех историях, разворачивающихся в разных странах и не объединенных общими персонажами, обнаруживаются параллели — и речь не только о теме отношений между детьми и далекими (или вовсе отсутствующими) родителями.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Отец, мать, сестра, брат»
Кадр из фильма «Отец, мать, сестра, брат»

Новая лента Джима Джармуша демонстрирует все ключевые свойства, за которые аудитория любит предыдущие фильмы кинематографиста. Джармуш показывает остроумие, проявляет невероятное внимание к деталям, смотрит на вещи под непривычным углом, обнаруживает неожиданные связи между разнородными предметами и явлениями, классно расставляет музыкальные акценты и, наконец, собирает выдающиеся актерские составы. Как и «Кофе и сигареты», «Отец, мать, сестра, брат» — киноальманах, но, в отличие от ленты 2003 года, новая работа кажется гораздо более сфокусированной.

Наибольшее любопытство, пожалуй, вызывает вторая новелла, та, что про чаепитие. Дело не только в суперзвездных актрисах (мать играет Шарлотта Рэмплинг, дочерей — Кейт Бланшетт и Вики Крипс), но и в динамике, заложенной Джармушем в отношения этой семьи. Складывается ощущение, что как трио эти героини функционировать не могут, как бы ни старались, зато любое парное сочетание оказывается вполне жизнеспособным: сестры находят подход друг к другу, а мать — темы для разговора с каждой из дочерей по отдельности. Кроме того, трудно не обратить внимание на яркие образы, придуманные для Бланшетт и Крипс: первая появляется на экране в очках и смешных ботинках, вторая — с невероятной розовой прической.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Отец, мать, сестра, брат»
Кадр из фильма «Отец, мать, сестра, брат»

Зрители, до сих пор так и не сумевшие полюбить Джармуша, обнаружат в новой ленте все, что им не близко. Это излишне многословное монотонное кино, в котором Том Уэйтс в очередной раз играет себя самого — и играет, надо признать, органично; проблема только в том, что на этот раз ему досталась роль отца, а конкурировать приходится с неуклюжим обаянием Адама Драйвера в роли любящего, но обескураженного папиным поведением сына.

Джармуш уверен в собственном чувстве юмора и значимости собранных в титрах имен — и при этом он больше озабочен поиском неожиданных связей между разнородными предметами и явлениями, а не живого человеческого контакта. В итоге все три истории из нового фильма выглядят схематичными. Это относится и ко второй новелле, той, что про чаепитие: в ней три талантливые актрисы превращаются в яркие, но плоские карикатуры — в чопорную мать, панкушку-оторву и синий чулок.