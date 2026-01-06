Взрослые брат и сестра навещают пожилого отца, живущего где-то в глуши. Тот демонстрирует плачевное финансовое положение и жалуется на поломки в доме, но, кажется, что-то скрывает. Другие взрослые сестры едут в гости к матери-писательнице на ежегодную церемонию чаепития. При том что подобные встречи в этой семье редки и всем трем женщинам есть что рассказать, разговор за столом не клеится. Еще одни взрослые (пускай не настолько, как дети из двух предыдущих новелл) брат и сестра встречаются в Париже после смерти родителей (те вроде как разбились на самолете). Они навещают квартиру, где жили отец и мать, грустят и поддерживают друг друга, как могут.