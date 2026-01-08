Каждый год корейская индустрия развлечений выбирает своих негласных фаворитов — актеров, которые внезапно становятся объектом массового обожания. Это не всегда новички: иногда статус краша получают давно известные артисты, если роль идеально попадает в нерв времени. В 2025 году таких имен оказалось особенно много — дорамы обсуждали не только из-за сюжетов, но и из-за харизмы их главных звезд.
Объединяет этих актеров одно: после конкретных проектов интерес к ним рос лавинообразно. Социальные сети, фан-митинги, рекламные контракты и обсуждения на форумах зафиксировали их новый статус. Рассказываем про пять корейских актеров, которых в 2025 году зрители единодушно записали в главные краши.
Пак По-гом
Возвращение этого актера на экраны стало одним из самых ожидаемых событий года. После перерыва, связанного со службой в армии, Пак По-гом выбрал камерную, эмоционально сложную дораму, где его герой лишен внешнего лоска, но предельно честен в чувствах. Такой образ резко контрастирует с его прежними романтическими ролями и делает персонажа особенно притягательным.
Зрители отмечали редкое сочетание чувственности и внутренней силы, которое Пак По-гом сумел передать без мелодраматических приемов. После выхода сериала актер вновь оказался в центре внимания брендов и фестивалей.
Пен У-сок
Для Пен У-сока 2025 год стал настоящим прорывом. Роль в дораме «Хватай Сон-джэ и беги» закрепила за ним образ героя, в которого легко влюбиться. Его персонаж неидеальный, эмоциональный и живой, он не пытается быть героем по учебнику, и именно это вызывает сильный отклик у зрителей.
Особенно часто обсуждали его экранную искренность и способность играть чувства «на полтона», без перегруза. После выхода сериала Пен У-сок стал одним из самых упоминаемых актеров года, а его имя стабильно попадало в рейтинги популярности. Прошлый год окончательно вывел его из категории перспективных и утвердил статус звезды первого ряда.
Ли Чхэ-Мин
Историко-фэнтезийная дорама «Шеф-повар тирана» неожиданно сделала Ли Чхэ-Мина одним из главных актеров года. Его герой — правитель с жестким характером — оказался куда глубже привычного архетипа тирана. Актер сумел совместить холодную отстраненность и редкие, почти незаметные эмоциональные срывы.
Зрители быстро отреагировали на эту двойственность: персонажа одновременно боялись и жалели, но при этом к нему тянулись. Визуальный образ — костюмы, пластика, взгляд — сыграл не меньшую роль, чем драматургия. После проекта Ли Чхэ-Мина все чаще стали называть лицом исторических дорам нового поколения.
Тхэген
Для Тхэгена 2025 год стал удачным в плане перезапуска актерской карьеры. Его роль в ироничной романтической дораме «Я украла первую ночь главного героя!» показала артиста с другой стороны, что выгодно отличало проект от стандартных жанровых историй. Персонаж Тхэгена балансировал между комедией и романтикой, не скатываясь в фарс.
Зрители отмечали, что актер стал заметно свободнее в кадре и точнее работает с паузами и юмором. После выхода сериала фокус внимания общественности изменился: вместо айдольского прошлого все стали обсуждать его полноценную актерскую карьеру.
Чу Джи-хун
Чу Джи-хун — актер, который с возрастом стал только притягательнее. В медицинской дораме «Травматологический центр» он сыграл опытного врача, для которого работа давно стала формой выживания. Образ был лишен романтики, но именно это сделало его особенно убедительным.
Зрители реагировали не на внешность, а на харизму зрелого профессионала, который умеет брать ответственность и хранить молчание, когда это необходимо. После выхода сериала Чу Джи-хуна все чаще стали называть «крашем для взрослых», подчеркивая редкое сочетание интеллекта и внутреннего достоинства. В 2025 году он подтвердил статус одного из самых уважаемых актеров индустрии.