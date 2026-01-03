А вот взрослые зрители, скорее всего, найдут в новом фильме недочеты — даже если примут за данность тот факт, что между Чебурашкой образца 2026 года и существом, к которому они привыкли в детстве, нет почти ничего общего. Новая лента кажется более рыхлой по сравнению с предшественницей с точки зрения сценария; в погоне за динамизмом авторы нагромождают события друг на друга, но не складывают из них стройный сюжет. Все взрослые персонажи выглядят карикатурными, немногочисленные дети тоже не вызывают симпатии: Гриша абсолютно аморфный, Соня слишком наглая. Предъявлять претензии юным актерам Илье Кондратенко и Еве Смирновой не хочется, поскольку они просто выполняют поставленные задачи, их героев такими придумали взрослые. Тем не менее, складывается ощущение, что Чебурашка взял эту пару в поход исключительно от безысходности.