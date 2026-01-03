О чем фильм «Чебурашка 2»
Чебурашка переживает период подросткового бунтарства: постоянно что-то ломает (впрочем, по большей части случайно), конфликтует с приемным отцом, садовником Геной (Сергей Гармаш), проявляет часто неуместную самостоятельность. После переполоха, устроенного на дне рождения Сони, внучки местной предпринимательницы Риммы (Елена Яковлева), ушастик даже решает сбежать в леса, прихватив с собой всех известных ему детей.
К счастью, таких находится всего двое: вышеупомянутая Соня и Гриша, внук Гены. К несчастью, поведение Чебурашки оказывается столь рискованным, что над жизнью детей нависает нешуточная угроза. Между тем, он сам сталкивается с новой опасностью: в лесах обнаруживается злобный охотник (Александр Лыков), рассматривающий Чебурашку в качестве очередного трофея.
Зачем смотреть
Аудитории, собирающейся на второго «Чебурашку», можно посоветовать забыть наивно-меланхоличные интонации советского кукольного сериала. К 2026-му году ушастый гость из тропиков превратился в настоящего героя экшена. «Чебурашка 2» до отказа забит падениями, крушениями, побегами и плаваниями, причем герои выходят из всех передряг практически без травм.
Среди аттракционов, предлагаемых фильмом зрителям, — обрушение Эйфелевой башни (правда, не настоящей, а всего лишь шоколадной модели), крупномасштабный пожар и превращение Гены в крокодила. Последнее, впрочем, происходит только в фантазиях Чебурашки, когда он в очередной раз своими выходками доводит приемного отца до белого каления. Так или иначе, непритязательной целевой аудитории — детям от шести до десяти — вся эта пестрая мешанина наверняка понравится.
Почему можно не смотреть
А вот взрослые зрители, скорее всего, найдут в новом фильме недочеты — даже если примут за данность тот факт, что между Чебурашкой образца 2026 года и существом, к которому они привыкли в детстве, нет почти ничего общего. Новая лента кажется более рыхлой по сравнению с предшественницей с точки зрения сценария; в погоне за динамизмом авторы нагромождают события друг на друга, но не складывают из них стройный сюжет. Все взрослые персонажи выглядят карикатурными, немногочисленные дети тоже не вызывают симпатии: Гриша абсолютно аморфный, Соня слишком наглая. Предъявлять претензии юным актерам Илье Кондратенко и Еве Смирновой не хочется, поскольку они просто выполняют поставленные задачи, их героев такими придумали взрослые. Тем не менее, складывается ощущение, что Чебурашка взял эту пару в поход исключительно от безысходности.
Напоследок стоит отметить, что в целом терпимая компьютерная графика в «Чебурашке 2» все еще не дотягивает до современных стандартов. В частности, хочется посоветовать Гене как можно реже превращаться в крокодила, поскольку рисовать и анимировать антропоморфных рептилий отечественные CGI-специалисты пока не научились.