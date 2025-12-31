Главной неожиданной проблемой стала реакция художественного совета и цензуры. Чиновники Гостелерадио сочли образ главного героя оскорбительным, увидев в нем карикатуру на русского человека. Татарского обвиняли в «русофобии» и «идеологической безыдейности». Это потребовало от режиссера нервных объяснений и частичных правок. Еще одним ударом стало удаление имени Станислава Садальского из титров уже после завершения работы. Актера наказали за общение с иностранной родственницей, и его фамилию велели убрать. Вернули ее в титры только в 1990-е годы. С технической же стороны основной сложностью была титаническая работа аниматоров с пластилином, который мог плавиться под лампами, терять форму, требовал постоянных исправлений и не позволял сделать перерыв в съемках надолго.