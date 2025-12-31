Ричмонд
Как снимали мультфильм «Падал прошлогодний снег» (1983): пластилиновая сказка и абсурдный гений

Узнать, как снимали мультфильм «Падал прошлогодний снег», — значит погрузиться в уникальный творческий процесс, где пластилиновая анимация, гениальная импровизация и борьба с цензурой соединились, чтобы создать культовую новогоднюю историю
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма Падал прошлогодний снег
Кадр из мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Мультфильм режиссера Александра Татарского, вышедший на экраны 31 декабря 1983 года, рассказывает простую и одновременно философскую историю о наивном мужичке, которого жена посылает в лес за елкой к Новому году. Его странствия полны абсурдных встреч и диалогов, а пластилиновый мир живет по своим, ирреальным законам. Создание этой «пластилиновой вольности» было сложным и новаторским делом, в котором каждый кадр вылепливался вручную, а многие знаменитые фразы рождались прямо на съемочной площадке. Вспоминаем, как создавали культовый мультфильм «Падал прошлогодний снег». 

Особенности съемочного процесса

Работа над мультфильмом была кропотливым экспериментом, объединившим несколько ключевых художественных и технических приемов, которые и сделали его визуально и стилистически уникальным.

Пластилиновая анимация и ожившая живопись

Анимация из мультфильма Падал прошлогодний снег
Кадр из мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Основой визуального ряда стала объемная перекладная пластилиновая анимация. Каждый персонаж и фон были вылеплены из пластилина, а съемка велась методом stop-motion: для одной секунды экранного времени (24 кадра) аниматоры делали 24 фотографии, каждый раз чуть-чуть изменяя позу фигурок. Этот процесс требовал невероятного терпения и точности. Особенностью стиля Татарского было то, что он не стремился к гладкой анимации; некоторую угловатость и рукотворность движения он считал частью эстетики, называя это ожившей живописью, где каждый кадр — это самостоятельное произведение.

Импровизационное озвучивание

Станислав Садальский, который произвел озвучание мультфильма
Станислав СадальскийИсточник: Legion-Media.ru

Одной из самых ярких черт мультфильма стал голос и текст. Озвучку целиком и полностью провел один актер — Станислав Садальский. Работа шла в формате живого, почти театрального импровизационного перфоманса. Садальский не просто читал готовый текст, а предлагал свои реплики, интонации и даже целые фразы (например, «Я волшебное слово знаю: «Пожалуйста!»). Татарский снимал эти импровизации на камеру, а потом аниматоры подгоняли движение губ персонажей под уже готовую, живую речь, что было нетипично для анимации того времени и придало диалогам особую естественность.

Абсурдистский сценарий и работа с цензурой

Изначально сценарий Сергея Иванова и Александра Татарского был еще более абстрактным и почти бессловесным. Однако руководство студии потребовало «разъяснить этот бред» и сделать историю более понятной. В процессе доработки и родились многие диалоги, ставшие крылатыми. Параллельно создателям пришлось вести сложные переговоры с цензурой, которая усматривала в образе главного героя-недотепы «издевательство над русским человеком». Некоторые реплики приходилось отстаивать, а название сменить с первоначального «Елки, палки, лес густой» на более поэтичное и загадочное — «Падал прошлогодний снег».

Когда проходили съемки мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Кадр из мультфильма Падал прошлогодний снег
Кадр из мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Основная работа над мультфильмом проходила в первой половине 1980-х годов на киностудии «Союзмультфильм». Точные даты начала и завершения съемок не афишировались, но известно, что премьера состоялась 31 декабря 1983 года в рамках «Голубого огонька». Таким образом, сама подготовка, лепка персонажей, анимация и озвучка заняли не один год. Финальный этап — сдача картины — выдался особенно нервным для Татарского из-за жесткой критики со стороны художественного совета, что, по словам самого режиссера, довело его до предынфарктного состояния.

Какие сложности возникли в процессе съемок

Съемочный процесс был сопряжен с целым рядом трудностей — от творческих до идеологических.

Главной неожиданной проблемой стала реакция художественного совета и цензуры. Чиновники Гостелерадио сочли образ главного героя оскорбительным, увидев в нем карикатуру на русского человека. Татарского обвиняли в «русофобии» и «идеологической безыдейности». Это потребовало от режиссера нервных объяснений и частичных правок. Еще одним ударом стало удаление имени Станислава Садальского из титров уже после завершения работы. Актера наказали за общение с иностранной родственницей, и его фамилию велели убрать. Вернули ее в титры только в 1990-е годы. С технической же стороны основной сложностью была титаническая работа аниматоров с пластилином, который мог плавиться под лампами, терять форму, требовал постоянных исправлений и не позволял сделать перерыв в съемках надолго.

Кто сыграл в мультфильме «Падал прошлогодний снег»

Станислав Садальский, который сыграл голоса всех героев в мультфильме
Станислав СадальскийИсточник: PersonaStars

Уникальность мультфильма в том, что весь его богатый голосовой ряд создал один актер, чей талант стал неотъемлемой частью магии картины.

Станислав Садальский исполнил все роли без исключения: от мечтательного мужичка и его сварливой жены до Медведя-воеводы, говорящей Щуки и Рассказчика. Его голос, интонации и импровизации подарили персонажам невероятную харизму и узнаваемость.

Интересные факты о мультфильме «Падал прошлогодний снег»

Кадр из мультфильма Падал прошлогодний снег
Кадр из мультфильма «Падал прошлогодний снег»

История мультфильма полна парадоксов, которые могли бы стать сюжетом для отдельной истории. Знаете ли вы, что:

  • Легендарное название «Падал прошлогодний снег» пришло Александру Татарскому во сне. Чтобы не забыть, он, по его словам, записал помадой жены на полу, а утром очень удивился увиденному, но решил, что эта абсурдная и поэтичная фраза идеально подходит.

  • Композитор Григорий Гладков вспоминал, что Татарский просил его написать для финала такую грустную и пронзительную мелодию, «под которую нас с тобой хоронить будут». Эту музыку, которую мужичок играет на свирели, действительно исполнили на похоронах самого Александра Татарского в 2007 году.

  • Изначально на роль рассказчицы пробовались известные актрисы. Нонна Мордюкова, по легенде, отказалась довольно резко, а Лия Ахеджакова не подошла Татарскому по творческим соображениям. Это и привело к решению сделать рассказчика мужским голосом.

  • Для создания комичного, гнусавого звучания в некоторых музыкальных моментах был использован американский народный инструмент казу — металлическая губная гармошка, изменяющая тембр голоса. Это было редкое и необычное решение для советской мультипликации.

  • В более поздних, уже постсоветских телевизионных показах, в конце мультфильма добавили специальный постскриптум — текст, благодарящий Станислава Садальского за предоставленный голос, исправляя историческую несправедливость.