Мультфильм режиссера Александра Татарского, вышедший на экраны 31 декабря 1983 года, рассказывает простую и одновременно философскую историю о наивном мужичке, которого жена посылает в лес за елкой к Новому году. Его странствия полны абсурдных встреч и диалогов, а пластилиновый мир живет по своим, ирреальным законам. Создание этой «пластилиновой вольности» было сложным и новаторским делом, в котором каждый кадр вылепливался вручную, а многие знаменитые фразы рождались прямо на съемочной площадке. Вспоминаем, как создавали культовый мультфильм «Падал прошлогодний снег».
Особенности съемочного процесса
Работа над мультфильмом была кропотливым экспериментом, объединившим несколько ключевых художественных и технических приемов, которые и сделали его визуально и стилистически уникальным.
Пластилиновая анимация и ожившая живопись
Основой визуального ряда стала объемная перекладная пластилиновая анимация. Каждый персонаж и фон были вылеплены из пластилина, а съемка велась методом stop-motion: для одной секунды экранного времени (24 кадра) аниматоры делали 24 фотографии, каждый раз чуть-чуть изменяя позу фигурок. Этот процесс требовал невероятного терпения и точности. Особенностью стиля Татарского было то, что он не стремился к гладкой анимации; некоторую угловатость и рукотворность движения он считал частью эстетики, называя это ожившей живописью, где каждый кадр — это самостоятельное произведение.
Импровизационное озвучивание
Одной из самых ярких черт мультфильма стал голос и текст. Озвучку целиком и полностью провел один актер — Станислав Садальский. Работа шла в формате живого, почти театрального импровизационного перфоманса. Садальский не просто читал готовый текст, а предлагал свои реплики, интонации и даже целые фразы (например, «Я волшебное слово знаю: «Пожалуйста!»). Татарский снимал эти импровизации на камеру, а потом аниматоры подгоняли движение губ персонажей под уже готовую, живую речь, что было нетипично для анимации того времени и придало диалогам особую естественность.
Абсурдистский сценарий и работа с цензурой
Изначально сценарий Сергея Иванова и Александра Татарского был еще более абстрактным и почти бессловесным. Однако руководство студии потребовало «разъяснить этот бред» и сделать историю более понятной. В процессе доработки и родились многие диалоги, ставшие крылатыми. Параллельно создателям пришлось вести сложные переговоры с цензурой, которая усматривала в образе главного героя-недотепы «издевательство над русским человеком». Некоторые реплики приходилось отстаивать, а название сменить с первоначального «Елки, палки, лес густой» на более поэтичное и загадочное — «Падал прошлогодний снег».
Когда проходили съемки мультфильма «Падал прошлогодний снег»
Основная работа над мультфильмом проходила в первой половине 1980-х годов на киностудии «Союзмультфильм». Точные даты начала и завершения съемок не афишировались, но известно, что премьера состоялась 31 декабря 1983 года в рамках «Голубого огонька». Таким образом, сама подготовка, лепка персонажей, анимация и озвучка заняли не один год. Финальный этап — сдача картины — выдался особенно нервным для Татарского из-за жесткой критики со стороны художественного совета, что, по словам самого режиссера, довело его до предынфарктного состояния.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Съемочный процесс был сопряжен с целым рядом трудностей — от творческих до идеологических.
Главной неожиданной проблемой стала реакция художественного совета и цензуры. Чиновники Гостелерадио сочли образ главного героя оскорбительным, увидев в нем карикатуру на русского человека. Татарского обвиняли в «русофобии» и «идеологической безыдейности». Это потребовало от режиссера нервных объяснений и частичных правок. Еще одним ударом стало удаление имени Станислава Садальского из титров уже после завершения работы. Актера наказали за общение с иностранной родственницей, и его фамилию велели убрать. Вернули ее в титры только в 1990-е годы. С технической же стороны основной сложностью была титаническая работа аниматоров с пластилином, который мог плавиться под лампами, терять форму, требовал постоянных исправлений и не позволял сделать перерыв в съемках надолго.
Кто сыграл в мультфильме «Падал прошлогодний снег»
Уникальность мультфильма в том, что весь его богатый голосовой ряд создал один актер, чей талант стал неотъемлемой частью магии картины.
Станислав Садальский исполнил все роли без исключения: от мечтательного мужичка и его сварливой жены до Медведя-воеводы, говорящей Щуки и Рассказчика. Его голос, интонации и импровизации подарили персонажам невероятную харизму и узнаваемость.
Интересные факты о мультфильме «Падал прошлогодний снег»
История мультфильма полна парадоксов, которые могли бы стать сюжетом для отдельной истории. Знаете ли вы, что:
Легендарное название «Падал прошлогодний снег» пришло Александру Татарскому во сне. Чтобы не забыть, он, по его словам, записал помадой жены на полу, а утром очень удивился увиденному, но решил, что эта абсурдная и поэтичная фраза идеально подходит.
Композитор Григорий Гладков вспоминал, что Татарский просил его написать для финала такую грустную и пронзительную мелодию, «под которую нас с тобой хоронить будут». Эту музыку, которую мужичок играет на свирели, действительно исполнили на похоронах самого Александра Татарского в 2007 году.
Изначально на роль рассказчицы пробовались известные актрисы. Нонна Мордюкова, по легенде, отказалась довольно резко, а Лия Ахеджакова не подошла Татарскому по творческим соображениям. Это и привело к решению сделать рассказчика мужским голосом.
Для создания комичного, гнусавого звучания в некоторых музыкальных моментах был использован американский народный инструмент казу — металлическая губная гармошка, изменяющая тембр голоса. Это было редкое и необычное решение для советской мультипликации.
В более поздних, уже постсоветских телевизионных показах, в конце мультфильма добавили специальный постскриптум — текст, благодарящий Станислава Садальского за предоставленный голос, исправляя историческую несправедливость.