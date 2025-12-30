Ричмонд
Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась с семьей в Россию

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, что вернулась с семьей в Россию
Анна Заворотнюк / фото: соцсети
Анна Заворотнюк / фото: соцсети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк вернулась с семьей в Россию. Модель Анна Заворотнюк сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она поделилась кадрами, снятыми возле их дома в Подмосковье.

«Мы дома. И как же здесь красиво», — отметила блогер.

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» живет с мужем и сыном в Дубае. Модель состоит в браке с предпринимателем Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения. Она скрывала этого от публики.

Бизнесвумен объясняла подписчикам, что изначально переезд в ОАЭ был связан с работой супруга, а не с политическими событиями. По словам Заворотнюк, она не сможет навсегда улететь из России, где живут ее самые близкие и любимые люди.

Блогер 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила в Москве первенца, которого назвала Марселем.

Ранее Анна Заворотнюк показала фигуру в облегающем платье через 8 месяцев после родов.