Александр Михайлов 29 декабря приехал проститься с Верой Алентовой, с которой он много лет был знаком лично. Александр Яковлевич отметил, что часто бывал в гостях у актрисы и ее мужа Владимира Меньшова, который снял его в фильме «Любовь и голуби».
«Я не раз бывал в гостях у Володи, всегда встречал Верочку. Человек, который не опускался ниже уровня, ниже плинтуса. Она существовала и жила в духовной атмосфере. Мы с Верочкой давно перешли на “ты”, больше 10 лет вместе служили во ВГИКе», — цитирует артиста The Voice.
Михайлов также обратился к дочери советских звезд, заявив, что всегда готов ей помочь.
«Юля, крепись, мы с тобой рядом. Мое плечо — это твое плечо. Потерять самых близких — это большая трагедия. Вера несла духовную и внешнюю красоту. Она останется в наших сердцах, не только в России, но во всем мире», — заключил 81-летний артист.
На прощании с Верой Валентиновной ее дочь рассказала о последнем дне жизни матери. Юлия Меньшова отметила, что утром 25 декабря 2025 года заказала Алентовой такси, которое доставило ее к Театру имени Маяковского, где проходило прощание с Анатолием Лобоцким.
Телеведущая ждала, когда мама позвонит, чтобы вызвать ей машину домой. Однако на прощании с коллегой Вере Валентиновне стало плохо. Ее увезли на скорой, где она и скончалась. Артистке было 83 года.
Прощание с актрисой прошло 29 декабря в Театре имени Пушкина, в котором она прослужила около 60 лет. Веру Валентиновну похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Владимиром Меньшовым.