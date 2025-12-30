Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Юля, мы рядом»: Александр Михайлов на прощании с Алентовой обратился к ее дочери

Артист признался, что всегда готов помочь Юлии Меньшовой
Александр Михайлов
Александр МихайловИсточник: Legion-Media.ru

Александр Михайлов 29 декабря приехал проститься с Верой Алентовой, с которой он много лет был знаком лично. Александр Яковлевич отметил, что часто бывал в гостях у актрисы и ее мужа Владимира Меньшова, который снял его в фильме «Любовь и голуби».

«Я не раз бывал в гостях у Володи, всегда встречал Верочку. Человек, который не опускался ниже уровня, ниже плинтуса. Она существовала и жила в духовной атмосфере. Мы с Верочкой давно перешли на “ты”, больше 10 лет вместе служили во ВГИКе», — цитирует артиста The Voice.

Михайлов также обратился к дочери советских звезд, заявив, что всегда готов ей помочь.

Александр Михайлов на прощании с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Александр Михайлов на прощании с народной артисткой РФ Верой АлентовойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

«Юля, крепись, мы с тобой рядом. Мое плечо — это твое плечо. Потерять самых близких — это большая трагедия. Вера несла духовную и внешнюю красоту. Она останется в наших сердцах, не только в России, но во всем мире», — заключил 81-летний артист.

На прощании с Верой Валентиновной ее дочь рассказала о последнем дне жизни матери. Юлия Меньшова отметила, что утром 25 декабря 2025 года заказала Алентовой такси, которое доставило ее к Театру имени Маяковского, где проходило прощание с Анатолием Лобоцким.

Юлия Меньшова и Вера Алентова
Юлия Меньшова и Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

Телеведущая ждала, когда мама позвонит, чтобы вызвать ей машину домой. Однако на прощании с коллегой Вере Валентиновне стало плохо. Ее увезли на скорой, где она и скончалась. Артистке было 83 года.

Прощание с актрисой прошло 29 декабря в Театре имени Пушкина, в котором она прослужила около 60 лет. Веру Валентиновну похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Владимиром Меньшовым