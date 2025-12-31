Ирина Розанова записала честное видео для своих подписчиков и рассказала, что хочет поделиться своими размышлениями о неприятной ситуации, которая произошла с ней на премьере фильма «Чебурашка 2» 24 декабря 2025 года. 64-летняя актриса рассказала, как ее разозлил один из фотографов, задавший ей личный вопрос о детях.
Звезда призналась, что ее это расстроило, ведь репортер знает ее давно. Актриса считает, что вопрос о детях, заданный на красной дорожке, был неуместным.
«Недавно мы с детьми стоим на красной дорожке. Вы не знаете, потому что вы читаете всякую ерунду, чего там только не напишут порой. Но когда свои же — вот в чем ужас — ничего не знают друг о друге, делают выводы, пишут… Это ужасно, это жутко, потому что я стою на дорожке, дети отошли, и мне говорит один фотокорреспондент, который знает меня 300 лет, миллион лет, который все время говорит: “Ирочка, ко мне повернись. Ир, я же здесь”. Дети отходят, он говорит: “Ир, а кто это?” Клянусь вам, я учусь сдерживаться, всю ненормативную лексику я просто проглотила», — пожаловалась артистка.
Она поблагодарила поклонников, что может быть с ними настоящей и делиться моментами из своей жизни. Розанова записала видео в машине и отметила, после этого поедет за внучкой Зоей. Она напомнила, что своих детей у нее нет, но родными она считает наследников старшего брата.
«Мне захотелось так с вами поговорить, потому что я настоящая, я нормальный человек — я хожу, живу. А сейчас еду за Зоенькой. И очень благодарна вам за эту связь, которую вы мне тоже даете, за ваши пожелания, потому что что нам еще надо. Вы уже понимаете, как я живу, что своих детей нет, это дети брата. Но я всегда жила со своей семьей», — высказалась актриса.
Она добавила, что в ее личная жизнь была очень интересной. По словам звезды, она порой сама себе завидует.
Напомним, Ирина Розанова три раза была официально замужем: за Евгением Каменьковичем, Тимуром Вайнштейном и Григорием Беленьким. Также она состояла в фактических браках с Дмитрием Месхиевым и Бахтиером Худойназаровым.
