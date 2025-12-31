«Недавно мы с детьми стоим на красной дорожке. Вы не знаете, потому что вы читаете всякую ерунду, чего там только не напишут порой. Но когда свои же — вот в чем ужас — ничего не знают друг о друге, делают выводы, пишут… Это ужасно, это жутко, потому что я стою на дорожке, дети отошли, и мне говорит один фотокорреспондент, который знает меня 300 лет, миллион лет, который все время говорит: “Ирочка, ко мне повернись. Ир, я же здесь”. Дети отходят, он говорит: “Ир, а кто это?” Клянусь вам, я учусь сдерживаться, всю ненормативную лексику я просто проглотила», — пожаловалась артистка.