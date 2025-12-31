Ричмонд
Бортич устроила фотосессию с молодым возлюбленным и пятилетним сыном

Актриса показала кадры из праздничной фотосессии

Александра Бортич устроила семейную фотосессию, в которой приняли участие ее пятилетний сын Александр и 27-летний возлюбленный Давид Сократян. Они снялись в повседневной одежде с забавными разноцветными колпаками.

Александра Бортич с возлюбленным и сыном, фото: соцсети

Актриса примерила брюки песочного цвета, белую футболку и красный укороченный кардиган. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Сократян надел темно-синие джинсы, белую футболку и коричневый джемпер, а Саша — светлые джинсы, белую футболку и рубашку песочного оттенка. С актрисой и ее семьей также позировала собака.

«Провернули фотосессию с щенками. Колпачки — волшебная находка», — подписала милые снимки 31-летняя звезда фильма «Я худею».

Александра Бортич с возлюбленным и сыном, фото: соцсети

Напомним, Александра Бортич родила сына Александра во втором браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023-м звезда сообщила о расставании с супругом. По словам Бортич, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына.

Первым мужем актрисы был музыкант Вячеслав Воронцов. С ним она прожила два года.

Александра Бортич с возлюбленным и сыном, фото: соцсети

В феврале 2025-го стало известно о новом романе актрисы. Тогда она опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку. Позже она рассекретила личность избранника.

Ранее Александра Бортич показала, как любовь преобразила ее жизнь. В ролике Бортич сначала демонстрирует кадры, где она бесконечно плачет и выглядит грустной. Но как только в кадре появляется Сократян, настроение актрисы тут же меняется: она улыбается, смеется и светится от счастья.