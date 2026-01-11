Отчаявшись, он случайно знакомится с Тревором Слэттери, чья карьера после провала с Мандарином зашла в тупик. Вместе они узнают, что легендарный режиссер Альфонсо «Фон» Ковак (вымышленный персонаж) готовится снять громкий ремейк супергеройской саги «Чудо-человек». Для обоих это шанс изменить свою жизнь. Однако в погоне за ролью Саймон неожиданно обретает настоящие суперспособности — сверхчеловеческую силу, скорость и выносливость. Теперь ему предстоит не просто сыграть героя на экране, а научиться быть им в реальности, балансируя между миром шоу-бизнеса, семейными проблемами (в лице его брата Эрика) и неожиданными угрозами, которые появляются вместе с его новыми силами.