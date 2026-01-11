Ответ на вопрос о том, когда выйдет первый сезон сериала «Чудо-человек», наконец получен, и поклонникам осталось ждать не так долго. Проект, за которым стоит креативная команда режиссера Дестина Дэниела Креттона («Шан-Чи и легенда десяти колец») и шоураннера Эндрю Геста («Сообщество»), перенесет зрителей в закулисье Голливуда. Главный герой, начинающий актер Саймон Уильямс, отчаянно пытается пробиться в индустрию и случайно знакомится с Тревором Слэттери — печально известным самозванцем, игравшим Мандарина. Их жизни переворачиваются, когда появляется шанс получить роли в ремейке культового супергеройского блокбастера. Сериал станет редкой для Marvel комедией положений с мета-юмором о самой индустрии развлечений.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Чудо-человек»
Премьера первого сезона «Чудо-человека» состоится 27 января 2026 года. Изначально релиз был запланирован на декабрь 2025 года, но был перенесен, что позволило творческой группе довести проект до совершенства. Сериал будет состоять из 8 эпизодов и станет эксклюзивом стриминг-платформы Disney+.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Чудо-человек»
Создатели собрали для проекта яркий ансамбль, сочетающий звёзд Marvel, талантливых драматических актёров и комедийные дарования.
Яхья Абдул-Матин II («Рассказ служанки», «Величайший шоумен») — исполнит главную роль Саймона Уильямса / Чудо-человека. Его герой — амбициозный, но неудачливый актер, чья жизнь кардинально меняется после неожиданных событий.
Бен Кингсли («Список Шиндлера», «Остров проклятых») — вернется к своей культовой роли Тревора Слэттери, актера, некогда изображавшего Мандарина. Теперь он станет своеобразным наставником и партнером Саймона в его голливудских авантюрах.
Деметриус Гросс («Банши») — сыграет Эрика Уильямса / Мрачного Жнеца, брата Саймона. В комиксах этот персонаж является одним из главных антагонистов Чудо-человека, что предвещает сложный семейный конфликт в сюжете.
Эд Харрис («Шоу Трумана», «Игры разума») и Джош Гад («Блудливая Калифорния») присоединились к проекту в пока что засекреченных ролях. Предполагается, что их персонажи будут связаны с миром киноиндустрии.
Также в актерский состав вошли Лорен Глэйзер, Байрон Бауэрс и другие, что обещает множество колоритных персонажей на пути героев.
О чем будет 1-й сезон сериала «Чудо-человек»
Сериал предлагает свежий, почти сатирический взгляд на жизнь в мире, где супергерои — часть поп-культуры и шоу-бизнеса. Действие разворачивается вокруг Саймона Уильямса — талантливого, но вечно проигрывающего на кастингах актера.
Отчаявшись, он случайно знакомится с Тревором Слэттери, чья карьера после провала с Мандарином зашла в тупик. Вместе они узнают, что легендарный режиссер Альфонсо «Фон» Ковак (вымышленный персонаж) готовится снять громкий ремейк супергеройской саги «Чудо-человек». Для обоих это шанс изменить свою жизнь. Однако в погоне за ролью Саймон неожиданно обретает настоящие суперспособности — сверхчеловеческую силу, скорость и выносливость. Теперь ему предстоит не просто сыграть героя на экране, а научиться быть им в реальности, балансируя между миром шоу-бизнеса, семейными проблемами (в лице его брата Эрика) и неожиданными угрозами, которые появляются вместе с его новыми силами.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Чудо-человек»
Создание сериала связано с несколькими любопытными деталями, которые делают его уникальным в рамках обширной КВМ.
«Чудо-человек» позиционируется как комедия о Голливуде внутри киновселенной Marvel. Это редкий для студии жанр, который позволит с юмором исследовать такие темы, как слава, фальшь индустрии и природа героизма, параллельно пародируя саму супергеройскую кинофраншизу.
Сериал знаменует масштабное возвращение Бена Кингсли в роли Тревора Слэттери — одного из самых запоминающихся и комедийных персонажей третьей фазы киновселенной Marvel. Его взаимодействие с настоящим супергероем станет одним из стержней юмора.
Чудо-человек (Саймон Уильямс) — персонаж, правами на которого Marvel владеет десятилетиями, но который так и не появился на большом экране. Еще в 1980-х его роль рассматривался для фильма с Биллом Биксби в главной роли. Наконец-то его история будет рассказана.
В оригинальных комиксах Саймон Уильямс — наследник промышленной империи, конкурирующей со «Старк Индастриз», который получает силы от Барона Земо. Сериал полностью меняет его предысторию, делая его актером и интегрируя в реалии голливудской жизни внутри КВМ, что является смелым и современным переосмыслением.