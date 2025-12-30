Ричмонд
51-летняя звезда «Скорой помощи» показала себя без макияжа, впечатлив поклонников

Актриса Екатерина Волкова показала, как выглядит без макияжа. 51-летняя звезда сериала «Скорая помощь» снялась в гримерке перед концертом и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Волкова / фото: соцсети
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая же ты красавица», «Великолепна и без макияжа», «Шикарная», «Безумно красивая», «Восхищаюсь вами всегда», «Эталон женственности», «Богиня», «Идеальная», «Прекрасная женщина».

Артистка трижды официально была замужем. От первого супруга Алексея она родила дочь Валерию. Актриса рассталась с мужчиной, обвинив его в домашнем насилии. Ее вторым избранником стал продюсер Сергей Члиянц. Третий муж Волковой — писатель Эдуард Лимонов. В браке у них родились двое детей: Богдан и Александра. Супруги расстались, когда актриса была беременна, однако знаменитость подчеркивала, что они смогли сохранить хорошие отношения после развода и писатель часто проводил время с сыном и дочерью.

Ранее Екатерина Волкова улетела из России.