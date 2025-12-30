51-летняя звезда «Скорой помощи» показала себя без макияжа, впечатлив поклонников

Артистка трижды официально была замужем. От первого супруга Алексея она родила дочь Валерию. Актриса рассталась с мужчиной, обвинив его в домашнем насилии. Ее вторым избранником стал продюсер Сергей Члиянц. Третий муж Волковой — писатель Эдуард Лимонов. В браке у них родились двое детей: Богдан и Александра. Супруги расстались, когда актриса была беременна, однако знаменитость подчеркивала, что они смогли сохранить хорошие отношения после развода и писатель часто проводил время с сыном и дочерью.