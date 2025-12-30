Звезда «Ранеток» устроила для дочери сюрприз в день ее рождения

Звезда «Ранеток» Янина Студилина устроила для дочери сюрприз в день ее рождения. Актриса ночью украшала дом шариками и упаковывала подарки, чтобы утром порадовать свою девочку. Она показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) реакцию именинницы. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Анечке девять лет», — написала артистка.
Знаменитость родила первенца от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. Студилина в 2022 году призналась поклонникам, что развелась с мужем. По словам актрисы, главной причиной стало нежелание экс-супруга жить в России. Артистка рассказывала в соцсетях, что Роднянский-младший отказался возвращаться в Москву и это стало последней точкой в их отношениях.
