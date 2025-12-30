Агент Калюжного опроверг новости об уходе актера в увольнение

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новости о том, что российского актера и музыканта Глеба Калюжного отпустили в увольнение из армии не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил его агент Григорий Сухов, отметив, что в ближайшее время актер не покинет службу.