Агент Калюжного опроверг новости об уходе актера в увольнение

Григорий Сухов отметил, что в ближайшее время актер не покинет службу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новости о том, что российского актера и музыканта Глеба Калюжного отпустили в увольнение из армии не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил его агент Григорий Сухов, отметив, что в ближайшее время актер не покинет службу.

«Нет, это неправда, не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, планирует ли в ближайшее время Калюжный уйти в увольнение, Сухов сказал «никак нет».

Ранее в СМИ появилась информация о то, что актера отпустили во второе за семь месяцев его службы увольнение — в этот раз на семейное новоселье в Подмосковье.