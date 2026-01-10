Культовый продюсер Райан Мерфи вновь объединяется с каналом FX, чтобы перенести на экраны провокационную вселенную комикса The Beauty. Действие сериала будет разворачиваться в мире, охваченном странной эпидемией: заболевание, передающееся половым путем, дарует своим носителям физическое совершенство, но за эту красоту в итоге приходится платить смертью. Расследованием этого зловещего феномена займутся двое детективов, которые раскроют заговор, затрагивающий самые высокие уровни власти. Проект обещает стать мощной сатирой на общество, одержимое внешностью. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Красота» и другие подробности.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Красота»
Мировая премьера первого сезона сериала «Красота» (The Beauty) состоится 21 января 2026 года. Стартовый показ пройдет по схеме, привычной для проектов FX: первые три эпизода будут доступны одновременно. В США сериал можно будет посмотреть на канале FX и в стриминговом сервисе Hulu, а для международной аудитории релиз обеспечит Disney+. Производство сериала, включающего в первый сезон 11 эпизодов, ведется студиями 20th Television и Ryan Murphy Television.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Красота»
Райан Мерфи, известный своим умением собирать звездные и идеально подобранные ансамбли, привлек к проекту как своих постоянных соратников, так и новых ярких актеров.
Эван Питерс («Американская история ужасов», «Монстр: Дело Джеффри Дамера») — исполнит одну из главных ролей.
Джереми Поуп («Голливуд», «Поза») — еще одно громкое имя в касте.
Ребекка Холл («Престиж», «Монстры») и Эштон Кутчер («Эффект бабочки», «Два с половиной человека») присоединились к проекту в важных, но пока нераскрытых ролях.
Энтони Рамос («Плохие парни», «Звезда родилась»), Изабелла Росселлини («Конклав») и супермодель Белла Хадид («Йеллоустоун») также заявлены в составе звездного ансамбля.
О чем будет 1-й сезон сериала «Красота»
Сюжет сериала напрямую адаптирует нашумевший комикс Джереми Хона и Джейсона А. Херли, перенося его остросоциальный подтекст на экран. Действие разворачивается в альтернативной современности, где физическое совершенство перестало быть мечтой, а стало заразной болезнью.
Вирус под названием «Красота» (The Beauty) распространяется половым путем и на пике своего развития радикально преображает внешность носителя, делая его безупречно красивым. Однако этот дар оказывается смертельным — после короткого периода расцвета наступает неминуемая и мучительная смерть. Общество охвачено истерией: миллионы стремятся заразиться, рискуя жизнью ради сиюминутного идеала.
В этот хаос погружаются детективы Дрю Фостер и Кара Вон. Расследуя странные смерти, связанные с вирусом, они натыкаются на следы масштабного правительственного заговора. Их расследование приводит в ярость коррумпированных политиков, и за героями начинается охота, в которой участвуют федеральные агенты и безжалостный наемный убийца. Первый сезон станет историей их борьбы за правду в мире, где сама «красота» превратилась в самое опасное оружие.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Красота»
Создание сериала — это процесс, уже отмеченный несколькими примечательными деталями, которые делают проект еще более интригующим.
Для Райана Мерфи это масштабное возвращение к чистому жанру хоррора после многолетнего фокуса на драмах («Хитрая уловка», «Поза») и документалистике («Монстр»). Поклонники его ранних работ в «Американской истории ужасов» с нетерпением ждут, как он раскроет тему телесного ужаса.
Комикс «The Beauty», изданный Image Comics, стал сенсацией в индустрии благодаря своему оригинальному и тревожному концепту, исследующему одержимость общества внешностью, капитализацию желаний и коррупцию власти.
Вместе с Мерфи сценарий и производство курирует Мэттью Ходжсон, один из ключевых сценаристов и продюсеров «Американской истории ужасов», что гарантирует сохранение фирменной атмосферы и остроты нарратива.
Помимо хоррора, сериал позиционируется как острая социальная сатира. История о вирусе красоты и правительственном заговоре дает возможность для аллюзий на современные проблемы — от пандемийного управления до токсичных стандартов индустрии красоты.
Релиз на Disney+ указывает на то, что студия рассчитывает на глобальный успех проекта, несмотря на его мрачный и взрослый контент, что расширяет границы традиционного позиционирования платформы.