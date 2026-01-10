В этот хаос погружаются детективы Дрю Фостер и Кара Вон. Расследуя странные смерти, связанные с вирусом, они натыкаются на следы масштабного правительственного заговора. Их расследование приводит в ярость коррумпированных политиков, и за героями начинается охота, в которой участвуют федеральные агенты и безжалостный наемный убийца. Первый сезон станет историей их борьбы за правду в мире, где сама «красота» превратилась в самое опасное оружие.