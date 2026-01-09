Фильм, ставший современной рождественской классикой, рассказывает о двух незнакомых женщинах — владелице рекламного агентства Аманде (Кэмерон Диаз) и скромной журналистке Айрис (Кейт Уинслет). Через сайт обмена жильем они меняются домами на праздники. В поисках побега от личных проблем Аманда оказывается в маленьком английском коттедже, а Айрис — в роскошном калифорнийском особняке. Съемочный процесс отразил этот маршрут. Рассказываем, где снимали фильм «Отпуск по обмену».
Города, места и локации, где снимали «Отпуск по обмену»
Создатели фильма во главе с режиссером Нэнси Майерс тщательно подбирали локации, чтобы визуально усилить контраст между жизнями героинь. Каждая деталь — от фасада дома до улочки в деревне — работала на создание атмосферы.
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Американская часть съемок создавала образ жизни Аманды — успешной, но одинокой в своем идеальном мире. Ключевой локацией стал роскошный особняк, олицетворяющий ее статус. Внешние кадры дома снимались у резиденции архитектора Уоллеса Неффа в городе Сан-Марино — элитном пригороде Лос-Анджелеса. Этот белоснежный особняк в испанском колониальном стиле с бассейном стал символом калифорнийской мечты. Однако интерьеры были воссозданы в павильонах студии Sony Pictures, что позволило детально проработать каждый уголок идеального жилища. Остальные сцены в Калифорнии, включая моменты из жизни Айрис в Лос-Анджелесе (например, посещение видеопроката), снимались в районе Брентвуд и других локациях города.
Годалминг и деревня Шир, графство Суррей, Англия
Британская часть фильма была полностью снята в Англии, чтобы передать подлинную атмосферу. Идиллическая жизнь Айрис в заснеженной провинции была воссоздана в двух местах графства Суррей. Внешние сцены деревни и коттеджа Айрис были сняты в деревне Шир. Для съемок специально построили очаровательный фасад коттеджа прямо у церкви Святого Джеймса, который стал одной из самых узнаваемых локаций фильма. Интерьеры этого дома, как и сцены в местном пабе, снимались в соседнем городке Годалминг. Эти улочки, покрытые искусственным снегом, создали тот самый уютный, почти сказочный образ английского Рождества, который полюбился зрителям. Также в Суррее снимались сцены в поместье брата Айрис, Грэма (Джуд Лоу).
Интересные факты о фильме «Отпуск по обмену»
В фильме есть маленькие, но запоминающиеся камео знаменитостей. Линдси Лохан и Джеймс Франко появляются в роли самих себя в пародийном трейлере боевика, который монтирует агентство Аманды. А Дастин Хоффман мелькает в сцене в видеопрокате в роли одного из покупателей. Это далеко не единственные интересные факты про этот фильм.
Саундтрек к фильму написал легендарный Ханс Циммер, что добавило истории особой эмоциональной глубины. Кроме того, в фильме звучат композиции Эллы Фицджеральд, The Killers и Эннио Морриконе.
Фильм является классическим примером стиля режиссера Нэнси Майерс, известной любовью к детально проработанным интерьерам, красивым домам как отражению характеров героев и сценам, где еда и совместные трапезы играют важную роль в развитии отношений.
Сценарий мастерски использует смену локаций для развития персонажей. Аманда, оказавшись в тесном, но уютном английском мире, учится простоте и человеческому теплу, а застенчивая Айрис в Калифорнии раскрепощается и находит уверенность в себе.
Для создания идеальной рождественской атмосферы в графстве Суррей, где снималась британская часть, команде пришлось активно использовать искусственный снег, чтобы добиться заснеженности, которая контрастирует с калифорнийским солнцем.