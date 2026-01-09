Британская часть фильма была полностью снята в Англии, чтобы передать подлинную атмосферу. Идиллическая жизнь Айрис в заснеженной провинции была воссоздана в двух местах графства Суррей. Внешние сцены деревни и коттеджа Айрис были сняты в деревне Шир. Для съемок специально построили очаровательный фасад коттеджа прямо у церкви Святого Джеймса, который стал одной из самых узнаваемых локаций фильма. Интерьеры этого дома, как и сцены в местном пабе, снимались в соседнем городке Годалминг. Эти улочки, покрытые искусственным снегом, создали тот самый уютный, почти сказочный образ английского Рождества, который полюбился зрителям. Также в Суррее снимались сцены в поместье брата Айрис, Грэма (Джуд Лоу).