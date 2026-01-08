Снятая в 1964 году режиссером Константином Воиновым комедия по пьесам Александра Островского рассказывает историю бедного чиновника Михаила Бальзаминова (Георгий Вицин), который под натиском властной матери ищет себе богатую невесту. Чтобы найти натуру, которая бы достоверно передала дух старомосковского Замоскворечья, съемочная группа отправилась в путешествие по старинным русским городам. Выбор пал на Суздаль, чьи нетронутые временем улочки, деревянные домики и храмы стали идеальными декорациями для фильма, снятого всего за три месяца, но оставшегося в памяти зрителей навсегда. В статье рассказываем, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова».
Места и локации, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова»
Практически вся уличная жизнь фильма разворачивалась на улицах Суздаля. Режиссер Константин Воинов, оператор и художник лично выбрали город и конкретные точки, которые должны были считываться как дореволюционная Москва. Работа кипела в историческом центре, практически не затрагивая интерьеры — все сцены в домах были сняты в павильонах.
Улица Старая, дом Бальзаминовых
Главная локация фильма — деревянный дом на улице Старая, в котором, по замыслу создателей, проживала семья Бальзаминовых. Выбор пал на этот дом не случайно: к середине 1960-х ему было уже около 50 лет, и он идеально вписывался в образ типичного старого жилища. Важным аргументом стало и его расположение — рядом находится несколько храмов, что создавало тот самый образ «сорока сороков», старой, церковной Москвы. Съемки у дома велись около двух месяцев, а его фасад и двор практически не изменились с тех пор, лишь ворота стали каменными. Сегодня на доме висит памятная табличка, установленная благодарным зрителем.
Торговая площадь
На Торговой площади Суздаля разворачивались самые массовые и зрелищные сцены фильма: военный парад из грез Бальзаминова, свадебный поезд и финальная пляска с нищими. Для съемок привлекали местных жителей и солдат из владимирской воинской части. Интересно, что съемочная группа не только использовала площадь, но и помогла городу: для лучшего вида в кадре были обновлены фасады Торговых рядов и ближайших церквей. Одна из деталей — специально для съемок над входом в храм на время разместили киот с Казанской иконой Богоматери, который позже убрали.
Ризоположенский монастырь и Кремль
Ризоположенский монастырь и Суздальский Кремль стали фоном для сцен-фантазий главного героя. На их фоне Бальзаминов воображает себя то генералом, то царем. Эти монументальные постройки с их башнями и колокольнями добавили мечтам Михаила эпического размаха и иронии. В здании одной из церквей Ризоположенского монастыря, где тогда располагался кинотеатр, состоялся первый премьерный показ фильма для суздальцев, прошедший с аншлагом.
Земляные валы (улица Кремлевская)
Живописная локация, известная в фильме как сад Белоглазовой, где происходит знакомство Бальзаминова с одной из невест. На самом деле это древние земляные валы в районе Кремлевской улицы, поросшие деревьями и терновником. Чтобы создать иллюзию сада, на валы принесли стол, самовар (который, по легенде, искали по всем окрестным деревням) и установили декоративный забор, через который так лихо перелезал герой Вицина. Этот вид с куполами церквей на горизонте стал одной из самых узнаваемых открыток фильма.
Интересные факты о фильме «Женитьба Бальзаминова»
Создание этой солнечной комедии о мечтах и любви было наполнено забавными и трогательными деталями.
Школьник Юрий Белов, будущий журналист и автор книги «В главной роли Суздаль», наблюдал за съемками прямо из окна своего класса, который выходил на Торговую площадь. На переменах он и другие ученики бежали на площадь, чтобы вблизи увидеть процесс.
В эпизоде с цыганами снялся загорелый местный мальчик Ваня. Его мама, учительница, сначала не хотела его отпускать. Лично Георгий Вицин уговаривал родителей, обещал присматривать за ребенком и даже убедил саму маму сняться в массовке в роли дворянки.
Суздальцам, участвовавшим в массовке, платили по тарифам: детям — 1 рубль 50 копеек за восьмичасовую смену, взрослым — 3 рубля. Для многих это был и заработок, и огромное развлечение.
Фильм снимался легко и быстро, оставив у съемочной группы самые теплые воспоминания. Режиссер Константин Воинов, оператор Георгий Куприянов и художники не раз после возвращались в Суздаль, чтобы пройтись по памятным местам и встретиться с местными жителями.