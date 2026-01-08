Главная локация фильма — деревянный дом на улице Старая, в котором, по замыслу создателей, проживала семья Бальзаминовых. Выбор пал на этот дом не случайно: к середине 1960-х ему было уже около 50 лет, и он идеально вписывался в образ типичного старого жилища. Важным аргументом стало и его расположение — рядом находится несколько храмов, что создавало тот самый образ «сорока сороков», старой, церковной Москвы. Съемки у дома велись около двух месяцев, а его фасад и двор практически не изменились с тех пор, лишь ворота стали каменными. Сегодня на доме висит памятная табличка, установленная благодарным зрителем.