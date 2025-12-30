«Я всегда восторгался, глядя на нее — и на экране, и в театре, и в жизни. Для меня это пример очень достойной, красивой женщины. Никогда я не слышал никаких скандалов, связанных с ней. И уход очень красивый. Она никого не обременила. Я пришел поклониться», — цитирует артиста The Voice.