Евгений Миронов накануне приехал в Театр имени Пушкина, чтобы проститься с Верой Алентовой. Народной артистки России не стало 25 декабря 2025 года.
На гражданской панихиде Миронов рассказал, какой при жизни была Вера Валентиновна. Он отметил, что всегда восхищался своей старшей коллегой.
«Я всегда восторгался, глядя на нее — и на экране, и в театре, и в жизни. Для меня это пример очень достойной, красивой женщины. Никогда я не слышал никаких скандалов, связанных с ней. И уход очень красивый. Она никого не обременила. Я пришел поклониться», — цитирует артиста The Voice.
Вера Алентова утром 25 декабря 2025 года пришла проститься с коллегой Анатолием Лобоцким. Советской актрисе на траурной церемонии стало плохо, после чего ее увезли на скорой. К сожалению, врачи не смогли помочь Алентовой. Хотя они боролись за ее жизнь более часа.
Отмечается, что в последние месяцы у актрисы были проблемы с сердцем. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность и оторвавшийся тромб. Вере Алентовой было 83 года.
Прощание с актрисой прошло 29 декабря в Театре имени Пушкина, в котором она прослужила около 60 лет. Веру Валентиновну похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Владимиром Меньшовым.
