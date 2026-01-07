Ричмонд
Что известно о фильме «Возвращение в Сайлент Хилл»: дата выхода и другие подробности

Режиссер Кристоф Ганс, спустя 20 лет, наконец экранизирует легендарную вторую часть игры, которая считается вершиной жанра психологического хоррора. Рассказываем, когда выйдет фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Возвращение в Сайлент Хилл
Кадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Премьера третьей части кинофраншизы, основанной на культовой серии игр, состоится уже в январе 2026 года. Главный режиссер — Кристоф Ганс, создатель первой и наиболее уважаемой фанатами экранизации 2006 года, возвращается за камеру, чтобы лично адаптировать Silent Hill 2. Этот проект позиционируется не как продолжение сюжета о Роуз да Силве, а как самостоятельная история, в центре которой — Джеймс Сандерленд, получивший загадочное письмо от своей погибшей жены с приглашением вернуться в проклятый город. В статье рассказываем, когда точно выйдет фильм «Возвращение в Сайлент Хилл», кто принял участие в проекте и чего от него ждать.

Когда выйдет фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»

Официальная дата премьеры в России — 22 января 2026 года. Дистрибьютором картины выступит компания «Вольга». Дата выбрана неслучайно — она отсылает к атмосфере зимней тоски и отчаяния, которая пронизывает оригинальную игру.

Кто снимается в фильме «Возвращение в Сайлент Хилл»

Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон в фильме Возвращение в Сайлент Хилл
Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон в фильме «Возвращение в Сайлент Хилл»

Кристоф Ганс собрал для новой главы франшизы свежий, но при этом очень перспективный актерский состав, способный передать всю глубину психологической драмы оригинала.

  • Джеймс Сандерленд. Его роль исполнил Джереми Ирвин, известный по ролям в фильмах «Боевой конь» и «Сейчас самое время». Перед актером стоит сложнейшая задача — передать всю гамму эмоций персонажа: от скорби и вины до нарастающего безумия.

  • Мэри / Мария. Двойную роль сыграла Ханна Эмили Андерсон, звезда хоррор-франшиз «Пила» и «Судная ночь». Ей предстоит воплотить образ как умирающей от болезни жены Мэри, так и ее загадочного двойника Марии.

  • Пирамидоголовый. Воплощением одного из самых знаковых монстров в истории игр занялся Роберт Нэйрн («Шкатулка дьявола», «Обитель теней»).

Также в фильме снялись Иви Темплтон («Уэнсдей») в роли девочки Лауры и Пирс Иган («Моя леди Джейн») в роли Эдди Домбровски.

О чем будет фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»

Кадр из фильма Возвращение в Сайлент Хилл
Кадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Сюжет фильма напрямую адаптирует историю игры Silent Hill 2, которая славится не столько внешними ужасами, сколько глубоким психологическим и философским подтекстом. Главный герой, Джеймс Сандерленд, спустя три года после смерти своей жены Мэри получает от нее письмо. В нем она пишет, что ждет его «в нашем особом месте» в городе Сайлент Хилл.

Охваченный смесью надежды и ужаса, Джеймс отправляется в заброшенный, окутанный туманом город. Там он не только сталкивается с кошмарными существами, олицетворяющими его собственные травмы и чувство вины, но и встречает других потерянных душ: девочку Лауру; тучного и озлобленного Эдди; и загадочную женщину по имени Мария, которая выглядит как его покойная жена, но ведет себя совершенно иначе. По мере продвижения вглубь кошмара Джеймсу предстоит разгадать мрачную тайну смерти Мэри и столкнуться с правдой о самом себе.

Интересные факты о фильме «Возвращение в Сайлент Хилл»

Кадр из фильма Возвращение в Сайлент Хилл
Кадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Создание «Возвращения в Сайлент Хилл» связано с рядом любопытных обстоятельств, которые делают этот проект особенным для поклонников франшизы.

  • Возвращение ключевой команды. Это проект-реюнион для части создателей оригинала. Помимо режиссера Кристофа Ганса, в работе над фильмом принимают участие продюсер Виктор Хадида и монтажер Себастьян Пранжер, работавшие над первым «Сайлент Хиллом» в 2006 году. Это вселяет надежду, что новая картина сохранит уникальную визуальную и повествовательную эстетику, которая сделала первую экранизацию культовой.

  • Легендарный композитор. Музыку, как и для первой экранизации и большинства игр серии, пишет Акира Ямаока. Его тревожные, меланхоличные саундтреки, сочетающие индастриал, эмбиент и нуарные мелодии, — неотъемлемая часть ДНК «Сайлент Хилла», отвечающая за создание атмосферы глубочайшего психологического дискомфорта.

  • Адаптация культового сюжета. Silent Hill 2 долгое время считалась не поддающейся экранизации из-за сложного, нелинейного повествования, построенного на метафорах, вине и субъективном восприятии героя. Решение Кристофа Ганса взяться именно за эту историю говорит о его амбициях создать не просто хоррор, а глубокую психологическую драму.

  • Параллельно с ремейком игры. Выход фильма следует за успешным релизом ремейка игры Silent Hill 2. Этот стратегический ход со стороны правообладателя Konami указывает на новый виток интереса к франшизе и создает мощный синергетический эффект, привлекая как давних фанатов, так и новую аудиторию.

  • Новый взгляд на классических монстров. При создании таких существ, как Пирамидоголовый, команда, по всей видимости, ищет баланс между уважением к оригинальному дизайну и возможностями современных технологий. Участие актера Роберта Нэйрна, специализирующегося на сложных ролях в гриме, обещает максимально физическое и пугающее воплощение этого символа наказания и вины.