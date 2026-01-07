Премьера третьей части кинофраншизы, основанной на культовой серии игр, состоится уже в январе 2026 года. Главный режиссер — Кристоф Ганс, создатель первой и наиболее уважаемой фанатами экранизации 2006 года, возвращается за камеру, чтобы лично адаптировать Silent Hill 2. Этот проект позиционируется не как продолжение сюжета о Роуз да Силве, а как самостоятельная история, в центре которой — Джеймс Сандерленд, получивший загадочное письмо от своей погибшей жены с приглашением вернуться в проклятый город. В статье рассказываем, когда точно выйдет фильм «Возвращение в Сайлент Хилл», кто принял участие в проекте и чего от него ждать.