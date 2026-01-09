Очаровательное кино в духе Данелии: зачем смотреть «Доброго доктора» со Стояновым

И если американцам далеко не всегда удается сохранить шарм и очарование французского кино, то «Добрый доктор» получился в чем-то даже лучше оригинала. Пожалуй, это прежде всего заслуга Юрия Стоянова, который точно попадает в образ. Его доктор — вовсе не мрачный человек с плохим характером. Характер у него хороший. И с чувством юмора у него все в порядке. Просто он одинокий пожилой человек с депрессией и алкоголизмом. Но у него есть силы жить, шутить, работать. Спасать людей. И фильм в итоге получился вовсе не депрессивный, это легкая лирическая новогодняя комедия в духе поздних фильмов Георгия Данелии.