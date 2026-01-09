Очаровательное кино в духе Данелии: зачем смотреть «Доброго доктора» со Стояновым

О чем фильм «Добрый доктор»
Пожилой врач Олег Мандрыгин (Юрий Стоянов) работает в службе платной медпомощи — разъезжает на фирменном «Ларгусе» по вызовам от обеспеченных пациентов. Его единственное общение — добрая, но строгая диспетчер Марина (Елена Валюшкина), которую он никогда не видел. Олег вызвался дежурить 1 января, когда его коллеги по коммерческой медицине предпочитают отдыхать. Встречать Новый год ему не с кем, а для поправки настроения служит фляжечка коньяку.
И все бы шло отлично, но безобидные вызовы от молодых родителей и старичков с плохим самочувствием прерывает звонок от молодой женщины, которая перебрала со снотворным и может отключиться. В спешке Мандрыгин сталкивается с курьером (Виктор Хориняк), и приступ радикулита лишает его возможности работать. Теперь курьеру Диме придется самому ездить по вызовам, а Мандрыгин руководит его действиями с помощью телефона.
Зачем смотреть
«Добрый доктор» является очень близким к оригиналу ремейком французской комедии 2019 года «Хороший доктор», и сочетание французского сценария с современными московскими реалиями и персонажами пошло картине на пользу. Вообще, переделка французских комедий на свой лад — вполне голливудская традиция. Можно вспомнить «Беглецов», «Игрушку», «Невезучих», «Папаш», «Тотальную слежку», «Троих мужчин и младенца в люльке», «Индейца в Париже», «День шакала» и множество других примеров. Ремейки — вполне нормальная практика. Вопрос только в качестве реализации.
И если американцам далеко не всегда удается сохранить шарм и очарование французского кино, то «Добрый доктор» получился в чем-то даже лучше оригинала. Пожалуй, это прежде всего заслуга Юрия Стоянова, который точно попадает в образ. Его доктор — вовсе не мрачный человек с плохим характером. Характер у него хороший. И с чувством юмора у него все в порядке. Просто он одинокий пожилой человек с депрессией и алкоголизмом. Но у него есть силы жить, шутить, работать. Спасать людей. И фильм в итоге получился вовсе не депрессивный, это легкая лирическая новогодняя комедия в духе поздних фильмов Георгия Данелии.
Почему можно не смотреть
Некоторые изменения сценария пошли русскому варианту на пользу, некоторые — нет. Историю про отравление угарным газом убрали зря, а вот про роды можно было бы и сократить. Совершенно непонятно, как взрослая женщина, у которой начались схватки, могла не знать, что беременна. Да и живота у нее нет. Ни во французском, ни в нашем варианте это никак не объясняется — родила и родила, что такого?
Да и юмора стоило бы добавить — в духе вопроса Мандрыгина пациенту «вы себе женщин по такому же принципу выбираете?» Во французском варианте этого, кстати, нет. Как и второй романтической линии. Правда, очень уж она предсказуема. Марина могла бы быть и построже.