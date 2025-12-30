Милли Бобби Браун пропустила вечеринку в честь финала «Очень странных дел»

Милли Бобби Браун пропустила очередное празднование финала сериала «Очень странные дела». Как сообщает источник, близкий к звезде, 21-летняя актриса не присоединилась к своим коллегам по съемочной площадке в Нью-Йорке в пятницу, когда они все вместе смотрели заключительную серию.
Инсайдер утверждает, что Браун «все еще находилась дома» с вывихнутым плечом. О своей травме она сообщала ранее в этом месяце, объясняя отсутствие на съемках программы «Доброе утро, Америка».
Тем не менее, Браун все же «получила ссылку, чтобы посмотреть финал одновременно» со своими коллегами.
Во время интервью для «Доброе утро, Америка» в этом месяце партнер Милли по сериалу, Ноа Шнапп, рассказал, что он и остальные актеры планировали вместе посмотреть заключительную серию. «Я нервничаю. Все закончено. Это последняя серия, которую мы когда-либо будем смотреть вместе», — поделился эмоциями актер.
