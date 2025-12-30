Энтони Хопкинс отпраздновал 50 лет трезвости

Энтони Хопкинс отмечает важную веху своей трезвой жизни. В этот понедельник, всего за два дня до своего 88-летия, легендарный актер опубликовал в социальных сетях видео, в котором размышляет о моменте, когда он бросил пить 50 лет назад.
«Вот и наступил новый год. Много радости, много веселья и все такое. Так что, желаю вам отлично провести время», — начал он.
«Поздравляю всех вас с еще одним годом. Моя единственная проблема заключалась в том, что я слишком хорошо проводил время, потому что 50 лет назад я чуть не погиб за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Вот так все было. Но в тот момент я понял, что слишком много веселился. Это называлось алкоголизмом», — признался актер.
Он призвал людей, у которых есть такая же проблема, не стесняться этого и не пытаться ее скрыть, а наоборот — стараться становиться лучше с каждым днем и выбирать трезвость.
«Выбирайте жизнь, а не противоположность ей. Жизнь, жизнь, жизнь и еще раз жизнь. А еще через два дня мне исполнится 88. Так что, может, я все-таки сделал что-то правильно, не знаю», — закончил Хопкинс со смехом свое видео.
