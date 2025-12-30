Энтони Хопкинс отпраздновал 50 лет трезвости

«Поздравляю всех вас с еще одним годом. Моя единственная проблема заключалась в том, что я слишком хорошо проводил время, потому что 50 лет назад я чуть не погиб за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Вот так все было. Но в тот момент я понял, что слишком много веселился. Это называлось алкоголизмом», — признался актер.