Дженнифер Лопес высказалась о годе одиночества после развода с Беном Аффлеком

Спустя почти год после того, как 56-летняя Дженнифер Лопес завершила бракоразводный процесс с 53-летним Беном Аффлеком, источник сообщил, что она ни с кем не встречается. «Для нее главное — работа и дети», — подчеркнул инсайдер.
Знаменитость начала 2025 год с развода, который был окончательно оформлен в январе, почти через 20 недель после того, как она подала заявление о расторжении брака. В качестве даты расставания с Аффлеком она указала 26 апреля 2024 года.
В интервью журналу Interview Джей Ло делилась, что с нетерпением ждет возможности пожить одной после череды «различных сложных ситуаций» в браке.
«Теперь я в восторге от мысли об одиночестве. Да, я никого не ищу, потому что все, о чем я думаю, пережив все эти трудности за последние 25−30 лет, — что я, черт возьми, смогу сделать, когда останусь одна… что, если я буду просто свободна?», - говорила тогда актриса.
Ранее стало известно, что дом Дженнифер Лопес в Нью-Йорке находится на грани разрушения.