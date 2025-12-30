Звезда «Счастливы вместе» жестко ответил на обвинения жены в рукоприкладстве

Жена Логинова объявила о разводе 29 декабря. Гуськова заявила, что столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа, а также обвинила его в изменах. 27-летняя супруга артиста добавила, что сильно похудела на фоне стресса и была вынуждена обратиться за психологической помощью.