Иностранный фильм вошел в десятку самых кассовых в РФ впервые с 2023 года

Речь идет об американском триллере «Иллюзия обмана 3»

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Впервые с 2023 года иностранный фильм вошел в десятку самых кассовых в российском кинопрокате, выяснил корреспондент ТАСС. Им стал американский триллер «Иллюзия обмана 3», собравший 1,74 млрд рублей, что позволило ему занять третье место в общем рейтинге Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Ранее ТАСС сообщал, что первые две строчки в рейтинге лидеров российского кинопроката 2025 года заняли фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (3,34 млрд рублей) и «Финист. Первый богатырь» (2,74 млрд рублей).

Кроме этого в десятку самых кассовых картин вошли также фильмы «Пророк. История Александра Пушкина» (1,64 млрд рублей), «Батя 2. Дед» (1,60 млрд рублей), «Август» (1,56 млрд рублей), «Горыныч» (1,54 млрд рублей), «Алиса в стране чудес» (1,23 млрд рублей), «Кракен» (1,13 млрд рублей) и «Дракула» (936 млн рублей).