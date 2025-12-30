Иностранный фильм вошел в десятку самых кассовых в РФ впервые с 2023 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Впервые с 2023 года иностранный фильм вошел в десятку самых кассовых в российском кинопрокате, выяснил корреспондент ТАСС. Им стал американский триллер «Иллюзия обмана 3», собравший 1,74 млрд рублей, что позволило ему занять третье место в общем рейтинге Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.