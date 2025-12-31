ВЦИОМ: советские фильмы создают новогоднее настроение большинству россиян

«Молодое поколение демонстрирует более космополитичный вкус, что со временем, вероятно, скажется и на выборе новогодних киносимволов. На смену советской классике могут прийти зарубежные комедии и фэнтези, полюбившиеся зумерам и миллениалам. Советская кинотрадиция тоже пока не сдается. Российское современное кино (в том числе и ремейки) находится в самой слабой позиции. Исключение — “Елки”, нравящиеся преимущественно молодежи 18−34 лет», — отметила заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.