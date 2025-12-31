ВЦИОМ: советские фильмы создают новогоднее настроение большинству россиян

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Больше половины россиян (56%) смотрят советские фильмы для поддержания новогоднего настроения. Атмосферу праздника у респондентов также вызывает просмотр иностранного (16%) и российского кино (7%). Соответствующий опрос Аналитического центра ВЦИОМ опубликован на его сайте.
Так, «Ирония судьбы, или с легким паром!» (23%), «Иван Васильевич меняет профессию» (5%) и «Карнавальная ночь» (4%) стали самыми упоминаемыми произведениями советского кинематографа.
Среди иностранного кино опрошенные выделили «Один дома» (9%) и «Гарри Поттер» (4%). А серия фильмов «Елки» стала самым упоминаемым кинопроизведением российского периода (5%).
«Молодое поколение демонстрирует более космополитичный вкус, что со временем, вероятно, скажется и на выборе новогодних киносимволов. На смену советской классике могут прийти зарубежные комедии и фэнтези, полюбившиеся зумерам и миллениалам. Советская кинотрадиция тоже пока не сдается. Российское современное кино (в том числе и ремейки) находится в самой слабой позиции. Исключение — “Елки”, нравящиеся преимущественно молодежи 18−34 лет», — отметила заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.
Согласно опросу, большинство россиян (62%) на новогодних праздниках планирует провести выходные за просмотром художественных фильмов, сериалов и мультфильмов. Остальные респонденты будут смотреть концерты популярных исполнителей (26%) и документальные фильмы (20%).
Всероссийский телефонный опрос провели 26 декабря 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.