Удивляет фантазией и смелостью: каким получился новый «Буратино»

О чем фильм «Буратино»
Итальянец Карло (Александр Яценко), тяжело переживающий потерю любимой супруги, вырезает из полена мальчика с длинным носом. Деревянный ребенок оживает, получает имя Буратино и соглашается отправиться в школу за знаниями, ради чего Карло даже меняет последнюю куртку на азбуку с золотым тиснением. Однако другие школьники буллят новичка, а афиши городского театра выглядят такими манящими, и вот уже Буратино оказывается на представлении, где Арлекин лупит Пьеро палкой.
На выделяющегося среди зрителей бойкого мальчика обращает внимание директор театра Карабас. Он предлагает Буратино сотрудничество, тот соглашается, надеясь, что это поможет ему обеспечить папу Карло куртками на всю оставшуюся жизнь. Дальнейший ход событий может кого-то удивить, но Карабасу удается в крайне сжатые сроки сделать из Буратино настоящую звезду.
Зачем смотреть
Новый «Буратино» удивит прежде всего тех зрителей, которые помнят предыдущий детский фильм режиссера Игоря Волошина, вышедшего год назад «Волшебника Изумрудного города». Экранизация сказки Волкова близко следовала за текстом и обрывалась на полуслове: путешествие Элли и Тотошки в стоминутную ленту влезло не полностью. В «Буратино» же, который – особенно на фоне «Волшебника» – выглядит бодрым и динамичным, герои добираются до внятного финала, а авторы демонстрируют фантазию и даже некоторую смелость.
В частности, одного говорящего сверчка превратили сразу в трех тараканов, а лису, кота и черепаху — в людей с ненавязчивыми анималистическими признаками. Такой подход к очеловечиванию персонажей кажется более симпатичным, чем, например, метод, использованный создателями киноверсии «Кошек», да и некоторые образы вышли удачными (особенно хороша Виктория Исакова в образе Алисы).
Впрочем, даже если не сопоставлять новую работу Волошина с «Волшебником», «Буратино» производит впечатление добротной детской ленты, в которой есть, на что посмотреть и над чем посмеяться. Открывающая фильм поездка вышеупомянутых тараканов к Тортилле (Светлана Немоляева) — вполне себе самостоятельное приключение, из Федора Бондарчука получился колоритный — одновременно жалкий и пугающий — Карабас (этот персонаж в обновленной версии оказывается хорошим промоутером, но так и остается негодяем до самого финала), а на титрах аудиторию ждет конферанс в духе «Вредных советов» Остера.
Ну и, наконец, радует внятный месседж: новое кино Волошина — история в том числе о том, что быть не таким, как все, вообще-то нормально.
Почему можно не смотреть
Определенные поводы для недовольства в «Буратино» тоже найдутся. В частности, вслед за Алисой, Базилио (Александр Петров) и Тортиллой в людей превратили и кукол: теперь Мальвина (Анастасия Талызина), Пьеро (Степан Белозеров), Арлекин (Рузиль Минекаев) и Артемон (Марк Эйдельштейн) — просто не очень талантливые актеры, попавшие под влияние тирана. Людьми они являются только номинально: ни у одного из них нет ни предыстории, ни целей, ни самостоятельных характеров. Они настолько однородны, что почти что складываются в единого персонажа с четырьмя головами и восемью конечностями.
Кроме того, почти наверняка найдутся зрители, которых разочарует саундтрек. Обновленный «Буратино» — мюзикл, в котором звучат знакомые мелодии Рыбникова, но есть еще и подкорректированные или новые песни, качество которых, скажем так, варьируется (отдельные тексты и вовсе вызывают недоумение).