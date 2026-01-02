Удивляет фантазией и смелостью: каким получился новый «Буратино»

Определенные поводы для недовольства в «Буратино» тоже найдутся. В частности, вслед за Алисой, Базилио (Александр Петров) и Тортиллой в людей превратили и кукол: теперь Мальвина (Анастасия Талызина), Пьеро (Степан Белозеров), Арлекин (Рузиль Минекаев) и Артемон (Марк Эйдельштейн) — просто не очень талантливые актеры, попавшие под влияние тирана. Людьми они являются только номинально: ни у одного из них нет ни предыстории, ни целей, ни самостоятельных характеров. Они настолько однородны, что почти что складываются в единого персонажа с четырьмя головами и восемью конечностями.