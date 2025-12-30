Ричмонд
Жена Виктора Логинова о брачном контракте: «Это изменит мою жизнь»

Жена Логинова Гуськова заявила, что подписала с актером брачный контракт
Виктор Логинов и Мария Гуськова
Виктор Логинов и Мария ГуськоваИсточник: Legion-Media.ru

27-летняя актриса Мария Гуськова рассказала о брачном контракте, который заключила с мужем — 50-летним артистом Виктором Логиновым. На условия контракта она намекнула на своей странице в социальных сетях.

По словам девушки, она подписала брачный контракт в 2021 году при покупке имущества. Она утверждает, что подписывая его не глядя, пыталась доказать свою любовь и чистые намерения.

«Наверно, это какое-то вознаграждение свыше, но спустя годы в брачном контракте был обнаружен пункт, который может полностью изменить мою жизнь. Я считаю, я это заслужила, если считать то, через что я прошла», — говорит она.

Знаменитость публично заявила, что требует развода с Виктором Логиновым. По ее словам, в этих отношениях она страдала и морально, и физически. Актриса поделилась, что на фоне стресса похудела до 38 кг, и сейчас требует, чтобы супруг подписал заявление о разводе.

Ранее Наталья Штурм призвала жену Логинова показать следы побоев.