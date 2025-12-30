Актриса Екатерина Вилкова впервые за долгое время вышла в свет с детьми от звезды «Не родись красивой» Ильи Любимова. Артистка приехала с дочерью Павлой и сыном Петром на новогоднее шоу «Дядя Степа». Она поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Моя попытка быть нормальной матерью. Привела нас с малышами на классное шоу. Довольные дети, счастливая мать», — написала она.
Знаменитости поженились в 2011 году. Они рассказывали, что год воздерживались от близости перед свадьбой и венчанием. Актер, будучи священнослужителем и глубоко верующим человеком, предложил возлюбленной таким образом придать отношениям яркости, и она согласилась, о чем ни разу не пожалела. Любимов говорил в интервью Светлане Бондарчук, что у них с женой не было ссор «в привычном понимании». По его словам, за всю совместную жизнь у них произошли три момента, которые можно назвать конфликтом.
Ранее Екатерина Вилкова снялась с мужем Ильей Любимовым для обложки глянца.