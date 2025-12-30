Стало известно, что Брижит Бардо обещала сыну, от которого отреклась

Знаменитость отреклась от своего сына в 1963 году после развода с актером Жаком Шарье. Артистка заявляла в интервью, что лучше бы «родила собаку» вместо Николя-Жака. Актриса испытывала непринятие собственного тела после родов. Она отказалась кормить ребенка грудью, вернулась к съемкам через несколько дней после родов. Она с неохотой общалась со своим сыном позже. Во взрослом возрасте Николя-Жак не сообщил матери о своей свадьбе.