Стало известно, что Брижит Бардо обещала сыну, от которого отреклась

The DailyMail: актриса Брижит Бардо обещала сыну не упоминать его в интервью
Брижит Бардо
Брижит БардоИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Брижит Бардо обещала сыну Николя-Жаку никогда не говорить о нем в своих интервью. Об этом сообщает The Daily Mail.

Знаменитость отреклась от своего сына в 1963 году после развода с актером Жаком Шарье. Артистка заявляла в интервью, что лучше бы «родила собаку» вместо Николя-Жака. Актриса испытывала непринятие собственного тела после родов. Она отказалась кормить ребенка грудью, вернулась к съемкам через несколько дней после родов. Она с неохотой общалась со своим сыном позже. Во взрослом возрасте Николя-Жак не сообщил матери о своей свадьбе.

О кончине звезды сообщило издание Le Figaro 28 декабря. Актрисы не стало в возрасте 91 года. Точная причина кончины знаменитости не называется, известно лишь то, что она болела и незадолго до кончины проходила лечение в больнице. Бардо сделали операцию, после которой она продолжила восстановление в своем доме в Сен-Тропе.

Ранее Эммануэль Макрон назвал Брижит Бардо «легендой века».