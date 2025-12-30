Актриса Любовь Толкалина разделась на камеру до белья. Звезда снимала себя в примерочной и поделилась откровенными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артистка подчеркивала, что не стесняется демонстрировать красоту женского тела. По словам знаменитости, негативные комментарии под такими постами оставляют именно подписчицы, осуждая ее за «разврат». Звезда редко вступает с пользовательницами соцсетей в полемику, но иногда отвечает на хейт.
Толкалина отмечала в интервью, что не посещает тренажерные залы для поддержания фигуры — она предпочитает заниматься йогой дома. А также звезда любит бегать и танцевать под любимую музыку. По словам знаменитости, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы она чувствовала себя бодрой. Актриса говорила, что не придерживается определенной диеты, но ест только тогда, когда испытывает чувство голода, и старается не переедать. Такие правила помогают ей всегда быть в хорошей форме.
