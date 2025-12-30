Ричмонд
Ксения Собчак намекнула, что у Анны Пересильд и Вани Дмитриенко пиар-роман

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак намекнула, что у актрисы Анны Пересильд и певца Вани Дмитриенко пиар-роман. Своими мыслями знаменитость поделилась в новом выпуске на своем онлайн-канале.

«У меня есть интуитивное ощущение, что с Аней Пересильд это все-таки какая-то история такая… слишком прекрасно», — заявила Собчак.

Гости ее программы предположили, что она говорит о том, что у актрисы и певца пиар-роман. Однако продюсер Андрей Фомин, также принявший участие в выпуске, заявил, что считает чувства знаменитостей искренними. По его словам, у влюбленных «все там очень хорошо». Он добавил, что 16-летней девушке было бы сложно «играть пиар-роман».

Ранее Анна Пересильд обратилась к хейтерам.