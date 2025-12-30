Дед Мороз впервые появится в новогодней серии «Простоквашино»

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз впервые станет персонажем мультсериала «Простоквашино», он появится в специальной новогодней серии, которая выйдет 1 января 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».
«Киностудия “Союзмультфильм” и онлайн-кинотеатр Okko, выступающий сопродюсером мультсериала, представят специальный эпизод анимационного ситкома “Простоквашино”, посвященный подготовке к новогодним праздникам. Впервые в истории мультсериала в серии появится персонаж сказочного волшебника — Деда Мороза. Серия с его участием появится в Okko 1 января 2026 года», — говорится в сообщении.
Новый эпизод будет посвящен подготовке героев к Новому году и расскажет добрую историю о дружбе, ожидании праздника и вере в чудо. По сюжету почтальон Печкин решает побить рекорд Деда Мороза по количеству доставок за одну ночь и вместе с Шариком и Матроскиным пытается разгадать секреты знаменитого волшебника.
Как отметила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, при работе над эпизодом создатели уделяли особое внимание атмосфере и настроению серии. «Мы создавали этот эпизод с особой теплотой и уверены, что он подарит всем своим зрителям то самое новогоднее настроение, которое поддержит и его зажигательный саундтрек», — сказала она.
Дед Мороз является одним из самых узнаваемых персонажей «золотой коллекции» «Союзмультфильма». Он появлялся в таких классических лентах, как «Новогодняя ночь» (1948), «Когда зажигаются елки» (1950) и «Дед Мороз и лето» (1969). В мультсериале «Простоквашино» этот персонаж станет частью сюжета впервые.