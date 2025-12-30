Ричмонд
Дед Мороз впервые появится в новогодней серии «Простоквашино»

Новый эпизод будет посвящен подготовке героев к празднику
Кадр из сериала «Простоквашино» (2 сезон)
Кадр из сериала «Простоквашино» (2 сезон)

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз впервые станет персонажем мультсериала «Простоквашино», он появится в специальной новогодней серии, которая выйдет 1 января 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Киностудия “Союзмультфильм” и онлайн-кинотеатр Okko, выступающий сопродюсером мультсериала, представят специальный эпизод анимационного ситкома “Простоквашино”, посвященный подготовке к новогодним праздникам. Впервые в истории мультсериала в серии появится персонаж сказочного волшебника — Деда Мороза. Серия с его участием появится в Okko 1 января 2026 года», — говорится в сообщении.

Новый эпизод будет посвящен подготовке героев к Новому году и расскажет добрую историю о дружбе, ожидании праздника и вере в чудо. По сюжету почтальон Печкин решает побить рекорд Деда Мороза по количеству доставок за одну ночь и вместе с Шариком и Матроскиным пытается разгадать секреты знаменитого волшебника.

Кадр из сериала «Простоквашино» (2 сезон)
Кадр из сериала «Простоквашино» (2 сезон)

Как отметила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, при работе над эпизодом создатели уделяли особое внимание атмосфере и настроению серии. «Мы создавали этот эпизод с особой теплотой и уверены, что он подарит всем своим зрителям то самое новогоднее настроение, которое поддержит и его зажигательный саундтрек», — сказала она.

Дед Мороз является одним из самых узнаваемых персонажей «золотой коллекции» «Союзмультфильма». Он появлялся в таких классических лентах, как «Новогодняя ночь» (1948), «Когда зажигаются елки» (1950) и «Дед Мороз и лето» (1969). В мультсериале «Простоквашино» этот персонаж станет частью сюжета впервые.