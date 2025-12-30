Никита Кологривый обратился к поклонникам, чтобы обезопасить их от телефонных мошенников. 31-летний актер напомнил, что в последнее время участились случаи, когда люди становились жертвами злоумышленников.
«В канун Нового года хотелось бы вас предупредить о случаях мошенничества, которые участились, и обезопасить вас, рассказав, что сотрудники полиции, правоохранительных органов, ФСБ никогда не будут сами вам что-то писать, просить коды из СМС, ваших банковских карт. Это все дело рук мошенников. Вы, скорее, станете их соучастником, если будете идти у них на поводу», — отметил звезда фильма «Август».
Он подчеркнул, что нужно сразу же обращаться в соответствующие органы, если кому-то звонят злоумышленники.
«Будьте бдительны. Пусть у вас все будет хорошо. С вами был Никита Кологривый. Хорошего Нового года», — заключил Кологривый.
До этого Данила Козловский пожаловался на наживающихся на его имени мошенников. Он сообщил, что в сети появилась реклама, где девушка обещает каждому, кто подпишется на ее канал, выплатить 50 тысяч рублей. Для привлечения внимания она использовала фото с Козловским.
«Я не участвую ни в каких мутных инвестиционных или финансовых проектах и тем более никогда не предлагаю в них участвовать другим. Остерегайтесь мошенников! И берегите себя и своих близких», — писал артист.