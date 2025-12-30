«В канун Нового года хотелось бы вас предупредить о случаях мошенничества, которые участились, и обезопасить вас, рассказав, что сотрудники полиции, правоохранительных органов, ФСБ никогда не будут сами вам что-то писать, просить коды из СМС, ваших банковских карт. Это все дело рук мошенников. Вы, скорее, станете их соучастником, если будете идти у них на поводу», — отметил звезда фильма «Август».