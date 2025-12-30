Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Кологривый призвал россиян заботиться о своей безопасности

Актер напомнил, что не нужно идти на поводу у злоумышленников и сообщать им свои данные
Никита Кологривый (фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru)
Никита Кологривый (фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Никита Кологривый обратился к поклонникам, чтобы обезопасить их от телефонных мошенников. 31-летний актер напомнил, что в последнее время участились случаи, когда люди становились жертвами злоумышленников.

«В канун Нового года хотелось бы вас предупредить о случаях мошенничества, которые участились, и обезопасить вас, рассказав, что сотрудники полиции, правоохранительных органов, ФСБ никогда не будут сами вам что-то писать, просить коды из СМС, ваших банковских карт. Это все дело рук мошенников. Вы, скорее, станете их соучастником, если будете идти у них на поводу», — отметил звезда фильма «Август».

Он подчеркнул, что нужно сразу же обращаться в соответствующие органы, если кому-то звонят злоумышленники.

«Будьте бдительны. Пусть у вас все будет хорошо. С вами был Никита Кологривый. Хорошего Нового года», — заключил Кологривый.

До этого Данила Козловский пожаловался на наживающихся на его имени мошенников. Он сообщил, что в сети появилась реклама, где девушка обещает каждому, кто подпишется на ее канал, выплатить 50 тысяч рублей. Для привлечения внимания она использовала фото с Козловским.

«Я не участвую ни в каких мутных инвестиционных или финансовых проектах и тем более никогда не предлагаю в них участвовать другим. Остерегайтесь мошенников! И берегите себя и своих близких», — писал артист.