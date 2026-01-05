Ричмонд
Без гламура и клише: как Дайан Китон стала иконой Голливуда

5 января обладательнице «Оскара» исполнилось бы 80 лет. Вспоминаем женщину, ставшую символом целой эпохи
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Дайан Китон
Дайан КитонИсточник: Legion-Media.ru

Имя Дайан Китон невозможно отделить от истории американского кино. Ее героини покорили сердца миллионов, а фильмы с ее участием стали золотой классикой. Она прожила яркую жизнь, полную творческих экспериментов. Ее стиль и манеру игры пытались копировать, но очевидно, что второй такой артистки больше не будет. К несчастью, 11 октября этой удивительной женщины не стало.

Вот, что на это написал ее многолетний партнер и соратник Вуди Аллен: «Теперь это мир, в котором ее нет. Следовательно, это еще более мрачный мир. Тем не менее есть ее фильмы. И ее замечательный смех все еще звучит в моей голове». Мы же предлагаем вспомнить интересные факты об одной из любимейших актрис.

Дайан Китон — это псевдоним

При рождении исполнительница получила имя Дайан Холл. Но для сцены она взяла девичью фамилию матери — Китон. Это решение объяснялось очень легко: в Голливуде на тот момент уже процветала исполнительница Дайан Холл. Чтобы избежать путаницы и ненужных сравнений, юной дебютантке пришлось взять псевдоним. Но настоящая фамилия все равно вернулась к ней: ее же носит главный персонаж в ее фильмографии.

Муза Вуди Аллена

Вуди Аллен и Дайан Китон в фильм Манхэттен
Вуди Аллен и Дайан Китон в фильм «Манхэттен»

По плодотворности мало кто может тягаться с этим творческим союзом. Они познакомились в конце 1960-х на Бродвее, где оба участвовали в постановке пьесы «Сыграй это снова, Сэм». При том, что сначала Дайан не хотели утверждать, так как она была заметно выше и режиссера, и главной звезды. Но, кажется, что их встреча была предначертана судьбой. Химия между артисткой и драматургом оказалась настолько сильной, что переросла сначала в страсть, а затем в многолетнее творческое партнерство.

Вуди Аллен снял Китон в восьми своих картинах, включая культовые «Энни Холл», «Манхэттен» и «Интерьеры». Именно роль невротичной интеллектуалки в ленте 1977-го принесла ей «Оскар». Для актрисы в жанре комедии такое произошло впервые. Более того, она изменила представление о женских персонажах в кино. 

Аллен не скрывал, что писал роль специально под свою бывшую возлюбленную, вдохновляясь ее характером, манерой речи и даже стилем в одежде. Несмотря на то, что их любовные отношения закончились, дружба продолжалась даже когда все вокруг ополчились против постановщика.

Сам себе режиссер

Дайан Китон, выступившая в роли режиссера
Дайан Китон Источник: Legion-Media.ru

Героиня нашего материала не ограничивалась карьерой по одну сторону экрана. Она также всерьез интересовалась режиссурой. В 1987-м она выпустила документальную картину «Рай» о том, есть ли жизнь после смерти. И хотя критики камня на камне не оставили от проекта, Дайан позже говорила, что все равно очень любит этот опыт. К слову, он оказался не единственным.

В начале 1990-х она сняла один из эпизодов культового сериала «Твин Пикс» — пятнадцатую серию второго сезона под названием «Рабы и хозяева». Сам по себе удивительный факт обретает еще больший вес, если знать, что Дэвид Линч дал ей полную творческую свободу, просто сказав: «Делай, что хочешь». Вот, насколько высоко ее котировали в индустрии.

Автор мемуаров

В 2011-м выпустила автобиографию «Кое-что еще», мгновенно ставшую бестселлером. С присущей ей иронией и рефлексией она погружает в различные уголки своей биографии. В том числе в закулисье «Крестного отца» и процесс создания ее самых знаменитых образов. Отдельное место занимают откровения о романах с Алленом, Уорреном Битти и Аль Пачино. Само собой не без забавных историй: например, как она учила последнего водить.

В книге значительное место отводится и истории матери, Дороти. Переосмыслив ее записи после смерти, актриса рассказала о женщине, посвятившей себя семье.

Страсть к фотографии и архитектуре

Дайан Китон, которая питает страсть к фотографии и архитектуре
Дайан Китон Источник: Legion-Media.ru

Подстать своей героине Энни Холл, Китон серьезно увлекалась фотографией. Она снимала сама, собирала винтажные снимки, а ее коллекция насчитывала тысячи изображений. Она даже издала несколько фотоальбомов, курируя подборки снимков.

Не меньшее место в ее сердце занимала архитектура. Более двадцати лет она состояла в правлении Национального фонда сохранения исторического наследия и лично спасала от сноса знаковые здания. Это хобби она превратила в выгодное дело: скупала старые дома, реставрировала и перепродавала. После ее вмешательства ряд особняков стали архитектурными достопримечательностями Лос-Анджелеса.

Икона стиля

Дайан Китон, икона стиля, и Киану Ривз
Дайан Китон и Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru

Ее образы навсегда вошли в историю, как и культовое «Ла-ди-да». Мужские пиджаки, широкие брюки, жилеты, галстуки и шляпы — если вы видите девушку на экране в таком обличии, вы знаете, откуда это пошло. Китон создала стиль, который тут же стал трендом. Интересно, что она сама носила подобную одежду и в реальной жизни, задолго до съемок. А дизайнеры Голливуда до сих пор регулярно обращаются к ее модным находкам в поисках вдохновения.