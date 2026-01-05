Имя Дайан Китон невозможно отделить от истории американского кино. Ее героини покорили сердца миллионов, а фильмы с ее участием стали золотой классикой. Она прожила яркую жизнь, полную творческих экспериментов. Ее стиль и манеру игры пытались копировать, но очевидно, что второй такой артистки больше не будет. К несчастью, 11 октября этой удивительной женщины не стало.
Вот, что на это написал ее многолетний партнер и соратник Вуди Аллен: «Теперь это мир, в котором ее нет. Следовательно, это еще более мрачный мир. Тем не менее есть ее фильмы. И ее замечательный смех все еще звучит в моей голове». Мы же предлагаем вспомнить интересные факты об одной из любимейших актрис.
Дайан Китон — это псевдоним
При рождении исполнительница получила имя Дайан Холл. Но для сцены она взяла девичью фамилию матери — Китон. Это решение объяснялось очень легко: в Голливуде на тот момент уже процветала исполнительница Дайан Холл. Чтобы избежать путаницы и ненужных сравнений, юной дебютантке пришлось взять псевдоним. Но настоящая фамилия все равно вернулась к ней: ее же носит главный персонаж в ее фильмографии.
Муза Вуди Аллена
По плодотворности мало кто может тягаться с этим творческим союзом. Они познакомились в конце 1960-х на Бродвее, где оба участвовали в постановке пьесы «Сыграй это снова, Сэм». При том, что сначала Дайан не хотели утверждать, так как она была заметно выше и режиссера, и главной звезды. Но, кажется, что их встреча была предначертана судьбой. Химия между артисткой и драматургом оказалась настолько сильной, что переросла сначала в страсть, а затем в многолетнее творческое партнерство.
Вуди Аллен снял Китон в восьми своих картинах, включая культовые «Энни Холл», «Манхэттен» и «Интерьеры». Именно роль невротичной интеллектуалки в ленте 1977-го принесла ей «Оскар». Для актрисы в жанре комедии такое произошло впервые. Более того, она изменила представление о женских персонажах в кино.
Аллен не скрывал, что писал роль специально под свою бывшую возлюбленную, вдохновляясь ее характером, манерой речи и даже стилем в одежде. Несмотря на то, что их любовные отношения закончились, дружба продолжалась даже когда все вокруг ополчились против постановщика.
Сам себе режиссер
Героиня нашего материала не ограничивалась карьерой по одну сторону экрана. Она также всерьез интересовалась режиссурой. В 1987-м она выпустила документальную картину «Рай» о том, есть ли жизнь после смерти. И хотя критики камня на камне не оставили от проекта, Дайан позже говорила, что все равно очень любит этот опыт. К слову, он оказался не единственным.
В начале 1990-х она сняла один из эпизодов культового сериала «Твин Пикс» — пятнадцатую серию второго сезона под названием «Рабы и хозяева». Сам по себе удивительный факт обретает еще больший вес, если знать, что Дэвид Линч дал ей полную творческую свободу, просто сказав: «Делай, что хочешь». Вот, насколько высоко ее котировали в индустрии.
Автор мемуаров
В 2011-м выпустила автобиографию «Кое-что еще», мгновенно ставшую бестселлером. С присущей ей иронией и рефлексией она погружает в различные уголки своей биографии. В том числе в закулисье «Крестного отца» и процесс создания ее самых знаменитых образов. Отдельное место занимают откровения о романах с Алленом, Уорреном Битти и Аль Пачино. Само собой не без забавных историй: например, как она учила последнего водить.
В книге значительное место отводится и истории матери, Дороти. Переосмыслив ее записи после смерти, актриса рассказала о женщине, посвятившей себя семье.
Страсть к фотографии и архитектуре
Подстать своей героине Энни Холл, Китон серьезно увлекалась фотографией. Она снимала сама, собирала винтажные снимки, а ее коллекция насчитывала тысячи изображений. Она даже издала несколько фотоальбомов, курируя подборки снимков.
Не меньшее место в ее сердце занимала архитектура. Более двадцати лет она состояла в правлении Национального фонда сохранения исторического наследия и лично спасала от сноса знаковые здания. Это хобби она превратила в выгодное дело: скупала старые дома, реставрировала и перепродавала. После ее вмешательства ряд особняков стали архитектурными достопримечательностями Лос-Анджелеса.
Икона стиля
Ее образы навсегда вошли в историю, как и культовое «Ла-ди-да». Мужские пиджаки, широкие брюки, жилеты, галстуки и шляпы — если вы видите девушку на экране в таком обличии, вы знаете, откуда это пошло. Китон создала стиль, который тут же стал трендом. Интересно, что она сама носила подобную одежду и в реальной жизни, задолго до съемок. А дизайнеры Голливуда до сих пор регулярно обращаются к ее модным находкам в поисках вдохновения.