По плодотворности мало кто может тягаться с этим творческим союзом. Они познакомились в конце 1960-х на Бродвее, где оба участвовали в постановке пьесы «Сыграй это снова, Сэм». При том, что сначала Дайан не хотели утверждать, так как она была заметно выше и режиссера, и главной звезды. Но, кажется, что их встреча была предначертана судьбой. Химия между артисткой и драматургом оказалась настолько сильной, что переросла сначала в страсть, а затем в многолетнее творческое партнерство.