«Я всегда оберегаю своих женщин, даже если с ними расстаюсь. Важно, чтобы была помощь, чтобы приехал в любом случай и подрался с кем-нибудь. Вот по голове бы мог настучать», — рассказал он в программе «Ты не поверишь!».