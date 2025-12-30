Гела Месхи в своем блоге показал редкое совместное фото с десятилетней дочерью Беллой, рожденной в браке с Екатериной Климовой. 39-летний актер побывал с единственной наследницей на праздничном мероприятии.
Артист для выхода в свет выбрал образ total black: он надел брюки, футболку и кардиган. Белла была одета в синие брюки и красный свитшот с изображением мишки.
«Невероятно красивые папа и дочь», «Белла чудесная! Счастья вам», «Приятно смотреть. Папа и дочка», «Белла — папина дочка», «Милейшие», «Красивый плод любви красивых людей», «Шикарные родители, хорошая и воспитанная дочь. Счастья всем», — написали поклонники.
Напомним, Гела Месхи и Екатерина Климова поженились в 2015-м, в том же году у них родилась Белла. Спустя четыре года актеры расстались, но сохранили хорошие отношения. Месхи признавался, что всегда готов помочь бывшей жене.
«Я всегда оберегаю своих женщин, даже если с ними расстаюсь. Важно, чтобы была помощь, чтобы приехал в любом случай и подрался с кем-нибудь. Вот по голове бы мог настучать», — рассказал он в программе «Ты не поверишь!».
Также он говорил, что считает Климову частью своей семьи и готов обеспечивать ей лучшую жизнь.
«У дочки всегда будет все самое лучшее, и у Кати будет все самое лучшее. Мы все совместно это делаем. Это же наша семья», — признавался Месхи.
У Екатерины Климовой, помимо Беллы, есть еще трое детей: 23-летняя Елизавета от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, 19-летний Матвей и 17-летний Корней от второго мужа Игоря Петренко.